



3:1-Heimsieg gegen den SV Ostermünchen

Am sechsten Spieltag der Kreisliga 1 Inn/Salzach setzte der FC Grünthal seine beeindruckende Frühform fort und feierte gegen den SV Ostermünchen trotz personeller Engpässe einen verdienten 3:1-Erfolg. In einem hitzigen Spiel, das nicht nur durch die sommerlichen Temperaturen, sondern vor allem durch eine ruppige zweite Halbzeit geprägt war, bewahrten die Hausherren die Ruhe – und holten sich so den fünften Sieg im sechsten Spiel.

Bereits vor dem Spiel war klar: Beide Mannschaften gingen nicht in Bestbesetzung auf den Platz. FCG-Coach Mario Sinicki (Bild rechts) musste auf gleich vier Stammkräfte verzichten: Ahmed Sabic (Infekt), Josef Forstmeier und Thomas Asenbeck (privat verhindert) sowie Fabian Mörwald (Auslandsaufenthalt). So rückte Anton Manhart in die Dreierkette, während Samuel Grundner in die Startelf kam – und diese Chance eindrucksvoll nutzte.

Das Spiel begann rasant – und mit einem Paukenschlag der Gäste: In der 6. Minute behauptete sich Andreas Niedermeier nach Ablage von Daniel Kobl stark am Strafraumrand und hämmerte den Ball aus der Drehung unhaltbar ins rechte Kreuzeck. Die Grünthaler Hintermannschaft war in dieser Szene zu weit weg vom Mann – und der 34-jährige Routinier bestrafte diese Nachlässigkeit eiskalt.

Nur zwei Minuten später hatte der SV Ostermünchen die Riesenchance zum 0:2: Eine präzise Flanke aus dem rechten Halbfeld fand den Kopf von Markus Grabl, der aus kurzer Distanz jedoch haarscharf neben das Tor köpfte.

Die erste echte Annäherung der Hausherren sollte dann auch prompt zum Ausgleich führen. Nach einem Eckball konnte die Gästeabwehr nur unzureichend klären. Über Umwege landete der Ball bei Fabian Karl, dessen Schuss noch geblockt wurde – doch Samuel Grundner zögerte nicht lange und setzte das Leder aus 16 Metern präzise neben den linken Pfosten – 1:1 in Minute 19.

Der Ausgleich wirkte wie ein Weckruf für die Sinicki-Elf. In der Folge übernahm der FCG mehr und mehr das Kommando. Zwei hochkarätige Chancen innerhalb von fünf Minuten blieben jedoch ungenutzt: Erst köpfte Matthias Huber aus fünf Metern über das Tor, dann setzte Jonas Grundner den Ball nach starkem Solo am Außenpfosten vorbei.

Bis zur Pause egalisierten sich beide Teams, das 1:1 zur Halbzeit ging in Ordnung.

Zur Pause brachte Sinicki Sebastian Eßer für Fabian Karl. Und in der 52. Minute hatten die Heimfans bereits den Torschrei auf den Lippen: Maxi Pfenninger tauchte nach einem Traumpass frei vor dem Gästetor auf, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Sebastian Amann.

Dann kippte die Partie endgültig – nicht nur sportlich, sondern auch disziplinarisch. In der 59. Minute holte Andreas Niedermeier Jakob Obermayr rüde von hinten von den Beinen – klare Zeitstrafe für den Torschützen.

Das Spiel wurde nun immer hitziger. In der 75. Minute das nächste Foul abseits des Balls: Jonas Hintermayer checkte Maxi Pfenninger kurz vor dem eigenen Sechzehner abseits des BAlles um – der fällige Freistoß war dann große Klasse: Anton Manhart zirkelte den Ball aus 18 Metern unhaltbar ins Kreuzeck – 2:1.

Fast im Gegenzug dann die Ausgleichschance für die Gäste: Wieder war es Hintermayer, der abschloss – doch Stephan Kumpfmüller im Grünthaler Tor war auf dem Posten.

In der 76. Minute dezimierten sich die Gäste innerhalb weniger Sekunden gleich doppelt: Kapitän Severin Haas brachte Maxi Pfenninger mit einem rücksichtslosen Foulspiel von hinten zu Fall – glatte rote Karte. Nicolas Kainz verlor anschließend komplett die Nerven und kassierte wegen übertriebener Meckerei 10 Minuten – Ostermünchen war nun nur noch zu neunt.

In der 83. Minute dann die endgültige Entscheidung: Eine Ecke von Stefan Köbinger landete bei Maxi Pfenninger, der das Auge für Philipp Asenbeck hatte – der Kapitän blieb cool und vollendete aus fünf Metern zum 3:1.

In der 89. Minute sorgte Ludwig Peetz für einen völlig unnötigen Aufreger: Nach einer Spielunterbrechung schoss er den Ball demonstrativ in die Zuschauerränge – zur Verwunderung aller blieb er auf dem Feld. Die Stimmung war nun am Siedepunkt.

Den Schlusspunkt setzte Severin Haas. Als letzter Mann holte er Maxi Pfenninger von den Beinen.

Die letzte Aktion des Spiels war somit ein Freistoß von Jonas Grundner – drüber.

Fazit von FCG-Coach Mario Sinicki: „Heute bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Nach einer komplizierten ersten Halbzeit mit wenig Zugriff haben wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert und verdient gewonnen. Vor allem, weil wir uns von den Undiszipliniertheiten des Gegners nicht haben anstecken lassen.“

Am kommenden Freitag, 26. September, um 20.15 Uhr wartet das nächste Topspiel auf den FC Grünthal – auswärts beim SV Reischach. Spannung ist garantiert.