FC Grosselfingen gewinnt den 63. Hohenzollernpokal

Der Finaltag startete emotional mit den Begegnungen des Viertelfinals. Der FC Grosselfingen zeigte eine dominante Leistung und bezwang den SV Rangendingen deutlich mit 4:0. Enger verlief die Partie zwischen dem FV Bisingen und dem FC Hechingen, in der sich Hechingen knapp mit 2:1 durchsetzte.

Der TSV Stetten Hechingen musste sich dem FC Steinhofen mit 1:3 geschlagen geben. Ein echtes Drama erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen der Sportfreunde Sickingen und der SG Ringingen/FC Killertal II. Da nach der regulären Spielzeit noch keine Entscheidung gefallen war, musste ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen herhalten. Hier behielt die SG Ringingen/FC Killertal II mit 8:7 die Oberhand.

Der Weg in das Endspiel

Im Halbfinale stieg die Intensität auf dem Platz weiter an. Der FC Hechingen forderte den FC Grosselfingen heraus. In einem hart umkämpften Match reichte ein einziges Tor, um die Entscheidung herbeizuführen. Der FC Grosselfingen siegte mit 1:0 und zog ins Finale ein. Die zweite Halbfinalpartie verlief dagegen weitaus eindeutiger. Der FC Steinhofen ließ der SG Ringingen/FC Killertal II keine Chance und sicherte sich mit einem deutlichen 5:1-Erfolg das zweite Finalticket.

Die Entscheidung im Finale

Das Finale des Turniers brachte das Wiedersehen zweier formstarker Mannschaften. Der FC Grosselfingen trat gegen den FC Steinhofen an, um den Turniersieger zu ermitteln. Mit großem Einsatz und spürbarer Leidenschaft spielten beide Teams um den Titel. Schließlich setzte sich der FC Grosselfingen mit 2:0 durch. Damit krönte sich die Mannschaft zum Gewinner des 63. Hohenzollernpokals.