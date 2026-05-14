FC Grenchen gewinnt Solothurner Cup nach Verlängerung

Der Cupfinal war hart umkämpft – Foto: Nevio Amgwerd

Für das traditionsreiche Stadion des FC Solothurns stand heute der Cupfinaltag auf dem Programm. Um 17:45 Uhr wurde das Finalspiel zwischen dem FC Grenchen und dem FC Iliria angepfiffen. Die ersten Minuten gehörten ganz klar den Grenchnern. In der 6. Minute kam Mbemba dem 1-0 schon ziemlich nahe. Gerade Mal eine Minute später hatte Mitrovic die frühe Führung auf dem Fuss, doch es blieb beim 0-0. Nach 12 Minuten lag der Ball schliesslich im Tor von Iliria-Torwart Nicola Trittibach, doch es war abseits. In der 20. Minute kamen die Solothurner Adler zur ersten Möglichkeit des Spiels über Maksuti, welcher einfach Mal auf den Kasten schoss. Sein Traumschuss schlug in der linken oberen Ecke ein. Die Uhrenstädter mussten nun eine gute Antwort liefern, doch diese blieb aus. Iliria kam besser ins Spiel, doch gefährlich wurde es höchst selten. Den Grenchnern fehlte teilweise die Präzision. In dieser Phase kamen Freistösse und Eckbälle häufig nicht an. Auch die langen Bälle auf die beiden Stürmer endeten zum Teil ohne Gefahr. In Hälfte 2 schossen die Grenchner direkt ein Tor, doch erneut war es abseits. In der 87. Minute lief der schnelle Schrittwieser durch die Abwehr von Iliria und wurde im Strafraum gelegt. Der darauffolgende Elfmeter von Nushi konnte Trittibach parieren. Da die Spieler von Iliria zu früh in den Strafraum gelaufen sind, gab es Wiederholung. Im 2. Versuch schoss Nushi in die untere linke Ecke und liess die mitgereisten Grenchner in der 89. Minute jubeln. Das Spiel ging in die Verlängerung und da merkte man, dass die Grenchner konditionell stärker waren. Der eingewechselte Ressil schlug in der 93. Minute eine perfekte Flanke auf Mitrovic. Dieser nahm den Ball an und schoss das 2-1. In der 104. Minute kam Agushi aus dem Rückraum zu einer Riesenchance, doch der Ball wurde in Extremis noch abgelenkt. In den letzten Minuten kamen die Adler noch zu mehreren Freistössen. Kurz vor Abpfiff kam der Ball zu einem alleinstehenden FCI-Spieler, jedoch traf dieser den Ball nicht. So endete das Spiel mit dem Resulatat von 2-1 n.V. für den FCG15. Nach dem Spiel feierten die Grenchner den 1. Titel seit 2019 auf dem Spielfeld.