FC Grabfeld: Neun Vereine, klare Ziele! Im Thüringer Grabfeld beginnt ein neues Kapitel im Amateurfußball. Mit dem FC Grabfeld wurde im Februar 2026 ein neuer Verein gegründet, der ab der Saison 2026/27 erstmals am Spielbetrieb teilnehmen und in der 1. Kreisklasse Rhön-Rennsteig an den Start gehen wird. von André Hofmann · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser

Erstes Teamfoto bei der Mannschaftsvorstellung des FC Grabfeld. – Foto: © FC Grabfeld

Hinter dem Projekt stehen neun traditionsreiche Stammvereine, die ihre Kräfte bündeln, um dem Männerfußball in der Region langfristig eine Zukunft zu geben.

Zum FC Grabfeld gehören der TSV 1908 Neubrunn, die DJK Wolfmannshausen, die SG Alemania Bauerbach, der TSV 1911 Bibra, der SV Eintracht Wölfershausen, der SV Sülzfeld, der SV 1900 Exdorf, der TSV 1921 Berkach sowie der SV Ritschenhausen. Die Gründung ist das Ergebnis eines längeren Entwicklungsprozesses. Nachdem der JFC Grabfeld im Nachwuchsbereich bereits seit zwei Jahren erfolgreich arbeitet, beschäftigten sich die Verantwortlichen im vergangenen Sommer intensiv mit der Zukunft des Männerfußballs. In mehreren Arbeitsgruppen wurden verschiedene Modelle erarbeitet. Das Ergebnis: Neun der elf JFC-Stammvereine entschieden sich schließlich für den gemeinsamen Weg und gründeten den FC Grabfeld.

FC-Trainer Norman Sell sieht in dem neuen Verein weit mehr als nur eine Spielgemeinschaft unter neuem Namen. „Unser Hauptziel ist es, die Jugendspieler des JFC Grabfeld in den Männerbereich einzubinden und ihnen eine sportliche Perspektive in der Heimat zu bieten. Dadurch wollen wir den Fußball im Thüringer Grabfeld langfristig sichern und weiterentwickeln“, erklärt Sell. Die Verzahnung mit dem Nachwuchs ist dabei bewusst eng angelegt. Der FC Grabfeld versteht sich als sportliche Heimat für die älteren JFC-Spieler. Verantwortliche, Trainer und viele Ehrenamtliche engagieren sich in beiden Vereinen, wodurch ein nahtloser Übergang vom Jugend- in den Männerbereich ermöglicht werden soll.

Auch über die Premierensaison hinaus sind die Planungen bereits weit fortgeschritten. „Perspektivisch wollen wir zur Saison 2027/28 eine zweite Männermannschaft stellen“, verrät Sell. Damit soll möglichst vielen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs der Schritt in den Herrenbereich ermöglicht werden. Prominente Verstärkung für das Trainerteam Ein wichtiger Baustein des neuen Projekts ist dabei Marcus Weyer. Der langjährige Kapitän des VfL Meiningen bringt nicht nur reichlich Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit, sondern genießt auch über die Kreisgrenzen hinaus großes Ansehen. Gerade in der Aufbauphase des neuen Vereins spielte Weyer hinter den Kulissen eine bedeutende Rolle und trug mit seiner Persönlichkeit sowie seinem hervorragenden Netzwerk maßgeblich dazu bei, das Projekt mitzugestalten und Spieler für den gemeinsamen Weg zu begeistern.

Wichtiges Puzzleteil für den FC Grabfeld: Marcus Weyer. – Foto: © Artur Kraus