FC Grabfeld: Neun Vereine, klare Ziele!

Hinter dem Projekt stehen neun traditionsreiche Stammvereine, die ihre Kräfte bündeln, um dem Männerfußball in der Region langfristig eine Zukunft zu geben.
Zum FC Grabfeld gehören der TSV 1908 Neubrunn, die DJK Wolfmannshausen, die SG Alemania Bauerbach, der TSV 1911 Bibra, der SV Eintracht Wölfershausen, der SV Sülzfeld, der SV 1900 Exdorf, der TSV 1921 Berkach sowie der SV Ritschenhausen.
Die Gründung ist das Ergebnis eines längeren Entwicklungsprozesses. Nachdem der JFC Grabfeld im Nachwuchsbereich bereits seit zwei Jahren erfolgreich arbeitet, beschäftigten sich die Verantwortlichen im vergangenen Sommer intensiv mit der Zukunft des Männerfußballs. In mehreren Arbeitsgruppen wurden verschiedene Modelle erarbeitet. Das Ergebnis: Neun der elf JFC-Stammvereine entschieden sich schließlich für den gemeinsamen Weg und gründeten den FC Grabfeld.
FC-Trainer Norman Sell sieht in dem neuen Verein weit mehr als nur eine Spielgemeinschaft unter neuem Namen. „Unser Hauptziel ist es, die Jugendspieler des JFC Grabfeld in den Männerbereich einzubinden und ihnen eine sportliche Perspektive in der Heimat zu bieten. Dadurch wollen wir den Fußball im Thüringer Grabfeld langfristig sichern und weiterentwickeln“, erklärt Sell.
Die Verzahnung mit dem Nachwuchs ist dabei bewusst eng angelegt. Der FC Grabfeld versteht sich als sportliche Heimat für die älteren JFC-Spieler. Verantwortliche, Trainer und viele Ehrenamtliche engagieren sich in beiden Vereinen, wodurch ein nahtloser Übergang vom Jugend- in den Männerbereich ermöglicht werden soll.
Auch über die Premierensaison hinaus sind die Planungen bereits weit fortgeschritten. „Perspektivisch wollen wir zur Saison 2027/28 eine zweite Männermannschaft stellen“, verrät Sell. Damit soll möglichst vielen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs der Schritt in den Herrenbereich ermöglicht werden.
Ein wichtiger Baustein des neuen Projekts ist dabei Marcus Weyer. Der langjährige Kapitän des VfL Meiningen bringt nicht nur reichlich Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit, sondern genießt auch über die Kreisgrenzen hinaus großes Ansehen. Gerade in der Aufbauphase des neuen Vereins spielte Weyer hinter den Kulissen eine bedeutende Rolle und trug mit seiner Persönlichkeit sowie seinem hervorragenden Netzwerk maßgeblich dazu bei, das Projekt mitzugestalten und Spieler für den gemeinsamen Weg zu begeistern.
Künftig übernimmt Weyer gemeinsam mit Sebastian Köhler (ehemals TSV Großbardorf und TSV Münnerstadt) die Rolle des spielenden Co-Trainers. Komplettiert wird das Führungstrio auf dem Platz durch Michael Damm, der unter anderem für den TSV Aubstadt aktiv war. „Marcus und Sebastian werden mich als spielende Co-Trainer unterstützen. Zusammen mit Michael Damm verfügen wir über enorme Erfahrung und starke Führungsspieler, die unserer jungen Mannschaft Orientierung geben werden“, sagt Sell.
Sportlich geht der FC Grabfeld trotz seiner Premiere mit einer klaren Zielsetzung in die Saison. Zunächst gilt es, aus Spielern unterschiedlichster Vereine möglichst schnell eine funktionierende Mannschaft zu formen. Die Ambitionen sind dennoch unmissverständlich. „Die größte Herausforderung wird sein, aus einer Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hat, eine echte Einheit zu entwickeln. Wenn uns das gelingt, ist vieles möglich“, so Sell.
Und auch das Saisonziel formuliert der Trainer ohne Umschweife: „Unser Ziel ist der Aufstieg in die Kreisliga. Außerdem möchten wir den Pokal gewinnen und damit unserer ersten Saison die Krone aufsetzen.“