FC Golzheim ist neuer Tabellenführer, Frenz verliert nach 3:0-Führung

Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven stürmt gegen Salingia Barmen zum Sieg. Neuer Tabellenführer ist der FC Golzheim, der nach Rückstand in Koslar siegte. Eine Klatschen kassierte die bisherige Nummer eins Germania Burgwart beim Absteiger Grün-Weiß Welldorf-Güsten. So lief der Spieltag!

Aufsteiger Salingia Barmen ging zwar durch Pascal Schneider in Rückstand (22.), doch die Gäste schlugen bei Borussia Freialdenhoven noch vor dem Seitenwechsel doppelt zu und jubelten durch Mykhailo Torkot über eine 2:1-Führung (45.+1). Der Favorit drehte nach dem Seitenwechsel aber auf - und das lag vor allem am ewigen Dennis Lehmann, der mit einem Dreierpack der überragende Mann beim 6:2-Erfolg der Borussia war. Barmen wartet weiter auf den ersten Zähler, Freialdenhoven springt vorerst auf Rang zwei.

Der FC Golzheim hat bei Viktoria Koslar Moral bewiesen und trotz Unterzahl einen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, als Jens Walther nach elf Minuten zur Führung traf. Doch nur acht Minuten später glich Michael Porschen aus. Ausgerechnet Porschen musste in der 60. Minute nach Rot vom Platz, dennoch gelang Golzheim die Wende: Alexander Hürtgen traf in der 74. Minute zum 2:1-Endstand - und zur Tabellenführung! Der Vorjahres-Aufsteiger hat als einzige Mannschaft alle Spiele gewonnen, allerdings kann der BC Oberzier am Sonntag mit einem Erfolg gegen Winden gleichziehen.

Ein starkes Heimspiel zeigte Grün-Weiß Welldorf-Güsten beim 5:1 gegen den bisherigen Spitzenreiter SG Germania Burgwart. Zunächst schockten die Gäste: Lucca Heucken verwandelte in der 8. Minute einen Foulelfmeter zur frühen Führung, doch die Hausherren drehten im Anschluss auf: Noah Möres glich vor der Pause aus, ehe Max Ries mit einem Doppelpack (45.+3, 52.) die Weichen stellte. Julian Schmidt (59.) und Carl Shogi Pithan per Elfmeter (61.) sorgten für klare Verhältnisse. Trotz einer Roten Karte gegen Aaron Peters (71.) ließ Grün-Weiß nichts mehr anbrennen und zieht in der Tabelle sogar an Burgwart vorbei.

Der VfVuJ Winden drehte die Begegnung beim BC Oberzier zu seinen Gunsten. Zwar hatte Marvin Kornetzky die Gastgeber früh in Führung gebracht, doch die Gäste antworteten im zweiten Abschnitt. Robin Heller erzielte in der 64. Minute den Ausgleich, ehe Tobias Engels kurz vor Schluss (86.) den 2:1-Siegtreffer markierte.

Eine spektakuläre Partie drehte der FC Düren 77 beim SV Frenz. Nach Treffern von Omer Avdija (8., 32.) und einem Eigentor (20.) lagen die Gastgeber komfortabel mit 3:0 vorne. Doch nur eine Minute nach dem dritten Gegentor brachte Julian Schmitz die Gäste zurück ins Spiel (33.). Nach der Pause verkürzte Hussein Kmeinasi (61.), ehe Joker Nico Oepen in der 75. Minute den Ausgleich markierte. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Vladyslav Barannikov zum umjubelten 4:3-Sieg für Düren.

Der SC Jülich/SV Hoengen entführte beim Jugendsport Wenau durch einen späten Treffer alle drei Punkte. Die Hausherren gingen durch Leon Feka in der 77. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später glich Yevhen Havinchuk für die Gäste aus (82.). Bereits zuvor hatte Daniil Slastinov in der 57. Minute den ersten Jülicher Treffer erzielt. Damit belohnte sich das Team von Trainer Tobias Voss für eine starke Schlussphase.

Heiß umkämpft war das 4:2 von Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln gegen die SG Nörvenich-Hochkirchen, in dem gleich drei Platzverweise ausgesprochen wurden. Kevin Peters traf doppelt (11., 17.) und legte so die Grundlage. Nach dem Anschluss von Florian Storchmaier (46.) stellte Peters in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar kam Nörvenich durch einen Elfmeter von Edmund Paeffgen (90.+1) nochmals heran, doch Marvin Germes sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für den Endstand

Mit 2:1 setzte sich Rhenania Lohn gegen Schwarz-Weiß Düren durch. Cuma Erol brachte sein Team per Strafstoß in Führung (45.), Aissam Ouahmani legte nach (65.). Der Anschlusstreffer von Abas Rahal (75.) machte es zwar noch einmal spannend, am Ende blieb es jedoch beim Heimsieg der Löhr-Elf.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

4. Spieltag

Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar

So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau

So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten



5. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen

Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen

Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77

So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen

So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden

So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren

So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim

