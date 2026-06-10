FC Glattbrugg startet eigene Mädchen-Teams

Der FC Glattbrugg erweitert seine Nachwuchsabteilung und wird ab August 2026 eigene F- und E-Juniorinnen-Teams führen.

Um interessierten Mädchen den Einstieg in den Fussball zu ermöglichen, organisiert der Verein am Sonntag, 14. Juni 2026, ein offenes Schnuppertraining auf der Sportanlage Au in Glattbrugg.