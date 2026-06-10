FC Glattbrugg startet eigene Mädchen-Teams

Der FC Glattbrugg erweitert seine Nachwuchsabteilung und wird ab August 2026 eigene F- und E-Juniorinnen-Teams führen.
Um interessierten Mädchen den Einstieg in den Fussball zu ermöglichen, organisiert der Verein am Sonntag, 14. Juni 2026, ein offenes Schnuppertraining auf der Sportanlage Au in Glattbrugg.
Das Training findet von 09:30 bis 11:30 Uhr auf Platz 2 statt. Willkommen sind alle Mädchen zwischen 6 und 10 Jahren – unabhängig davon, ob bereits Fussball-Erfahrung vorhanden ist.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Der FC Glattbrugg möchte den Mädchenfussball in der Region aktiv fördern und freut sich auf viele neue Gesichter im Verein.
FCG – la Familia ❤️🖤