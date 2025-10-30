FC Glattbrugg lädt ein zum traditionellen Chlausturnier 2025

Der FC Glattbrugg freut sich, auch in diesem Jahr wieder das beliebte Chlausturnier in der grossen Dreifachturnhalle des Schulhauses Lättenwiesen in Glattbrugg durchführen zu dürfen.

Das Turnier findet am 6. und 7. Dezember 2025 statt und richtet sich an F-, E- und D-Junioren. Jahr für Jahr ist das Turnier schnell ausgebucht – wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig anmelden.