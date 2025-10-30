FC Glattbrugg lädt ein zum traditionellen Chlausturnier 2025

Der FC Glattbrugg freut sich, auch in diesem Jahr wieder das beliebte Chlausturnier in der grossen Dreifachturnhalle des Schulhauses Lättenwiesen in Glattbrugg durchführen zu dürfen.
Das Turnier findet am 6. und 7. Dezember 2025 statt und richtet sich an F-, E- und D-Junioren. Jahr für Jahr ist das Turnier schnell ausgebucht – wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig anmelden.
Highlights:
Medaille für alle Spielerinnen und Spieler
Pokale für die drei bestplatzierten Teams
Maximal 10 Spieler:innen pro Team
Verpflegung mit Hamburgern, Bratwürsten, Hot Dogs, Pommes Frites und vielem mehr
👉 Anmeldung: Über den Link in unserer Bio, auf unserer Homepage oder direkt unter linktr.ee/fcglattbrugg
Der FC Glattbrugg freut sich auf zahlreiche Teams, faire Spiele und ein sportliches Wochenende in vorweihnachtlicher Stimmung.