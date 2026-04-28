 2026-04-28T04:45:54.822Z

Vereinsnachrichten

FC Glattbrugg gründet erste Aktiv-Frauenmannschaft

von FC Glattbrugg · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Glattbrugg schlägt ein neues Kapitel auf. Zur kommenden Saison wird erstmals eine Aktiv-Frauenmannschaft gemeldet.

Für dieses ambitionierte Projekt suchen wir fussballerisch erfahrene Spielerinnen, die mit uns den Grundstein legen wollen. Wir bieten ein motiviertes Umfeld und grossen Zusammenhalt.

Interessierte Spielerinnen melden sich bitte unter +41 76 320 08 78 (WhatsApp) oder per DM auf Instagram/Facebook.