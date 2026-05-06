FC Glattbrugg belebt aktive Frauenmannschaft wieder

Der FC Glattbrugg meldet zur kommenden Saison wieder eine aktive Frauenmannschaft. Nach einer Pause freuen wir uns, an die Tradition des Frauenfussballs auf der Sportanlage Au anzuknüpfen.

Für diesen ambitionierten Neustart suchen wir fussballerisch erfahrene Spielerinnen, die mit uns den Grundstein legen wollen. Wir bieten ein motiviertes Umfeld und grossen Zusammenhalt ("La Familia").