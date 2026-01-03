FC Glattbrugg begrüsst neue Pächter im Clublokal Arena

Der FC Glattbrugg gibt bekannt, dass Fabienne und Dejan Kuhn per Januar 2026 die Pacht des Clublokals Arena auf der Sportanlage Au übernehmen.

Das erfahrene Ehepaar bringt nicht nur langjährige gastronomische Erfahrung mit, sondern ist auch fest im Vereinsleben des FC Glattbrugg verankert. Als Mitorganisatoren von Hallenturnieren und als Familie mit aktiven Junioren leben sie das Vereinsmotto #lafamilia täglich vor.

Der FC Glattbrugg freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht Fabienne und Dejan Kuhn einen erfolgreichen Start ins neue Jahr sowie in die Rückrunde.