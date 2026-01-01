FC Glattbrugg bedankt sich bei Nenad und seiner Familie

Der FC Glattbrugg spricht Nenad und seiner Familie einen herzlichen Dank für die Leitung und Übernahme der Arena aus. In dieser Zeit übernahm Nenad mehrere Rollen gleichzeitig und engagierte sich mit grosser Verantwortung und Leidenschaft für den Verein.

Auch seiner Frau gilt ein besonderer Dank für die stetige Unterstützung und Hilfe im Hintergrund. Gemeinsam haben sie den Verein in einer wichtigen Phase begleitet und geprägt.