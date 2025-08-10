FC Gießen weiter ohne Punkte

Der FC Gießen hat auch im zweiten Spiel der neuen Hessenliga-Saison keinen Zähler geholt. Der Regionalliga-Absteiger unterlag am Sonntag im heimischen Waldstadion vor knapp Zuschauern der U23 von Eintracht Frankfurt mit 1:2 (0:0).

In einem intensiven Match schenkten sich beide Farben zunächst wenig. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch im ersten Durchgang blieb es beim torlosen Remis.

Nach der Pause erwischten die Gäste den besseren Start. Metehan Yildirim nutzte in der 58. Minute eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Lahnstädter zur 0:1-Führung. In der 74. Minute erhöhte Daniel Starodid auf 2:0 aus Sicht der Adlerträger.

Angetrieben vom eigenen Anhang drängte Gießen in der Schlussphase auf den Anschluss. Dieser gelang schließlich in der 87. Minute, als Dong Woo Kim nach starker Einzelleistung zum 1:2 traf. Trotz einer offensiven Schlussoffensive blieb es jedoch bei der Niederlage.