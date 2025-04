FC Gießen verpasst den ganz großen Coup

Gießen . Bis zur 72. Minute der eigenen Partie verlief dieser viertletzte Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest wie gemalt für den FC Gießen. Mit dem Bahlinger SC und dem Göppinger SV hatte die Konkurrrenz im Abstiegskampf bereits am Samstag verloren, während die Mannschaft von Trainer Michael Fink gegen Kickers Offenbach durch den Fernschuss von Tolga Duran mit 1:0 vorne lag.Der FCG kratzte damit nicht nur an einem weiteren Überraschungscoup, sondern war bis zu diesem Zeitpunkt dem rettenden Ufer mit drei Punkten Rückstand (und der besseren Tordifferenz gegenüber Bahlingen) so nah wie zuvor in den vergangenen Wochen.