FC Gießen unterliegt Darmstadt II – zweite Niederlage in Folge

Gießen - Der FC Gießen hat den Abschluss der Englischen Woche nicht erfolgreich gestalten können. Am Samstag setzte es im Waldstadion eine 0:1-Heimniederlage gegen die U21 des SV Darmstadt 98, nur wenige Tage nach dem klaren 0:4 unter der Woche beim FC Turabdin-Babylon Pohlheim.

Die Hausherren starteten engagiert und erspielten sich früh mehrere Möglichkeiten, doch es fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Nach 35 Minuten die kalte Dusche: Schiedsrichter Michele Abbondanza zeigte nach einem Foul auf den Punkt, Smail Kadrijaj verwandelte sicher zur 1:0-Führung für die Gäste – zugleich sein fünfter Saisontreffer. Mit diesem Rückstand ging es in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel war Gießen um den Ausgleich bemüht, hielt den Druck hoch und suchte den Weg nach vorne. Trotz großem Einsatz gelang es aber nicht, die kompakte Defensive der Lilien-Reserve zu knacken. So blieb es bis zum Abpfiff beim knappen 0:1.