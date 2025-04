FC Gießen trifft auf Gegner, bei dem alles passieren kann

Gießen . Das war extrem wichtig: Durch den 2:1-Sieg im Kellerduell gegen den FC Villingen meldete sich der FC Gießen am Samstagnachmittag im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga Südwest zurück und gab der Hoffnung auf den Klassenerhalt nach zuvor drei Niederlagen am Stück neue Nahrung. Vier Zähler beträgt jetzt der Abstand zu den Rängen 13 bis 15. Um das Ticket für eine weitere Saison zu lösen, muss der FCG angesichts der Tabellenkonstellation und des Restprogramms wohl gegen Teams aus der oberen Hälfte punkten, was bisher an 26 Spieltagen noch nicht gelungen ist. Wobei die Trauben zum Abschluss mit den Top-Vier, bestehend aus Kickers Offenbach, dem FSV Frankfurt, SGV Freiberg und der TSG Hoffenheim II, hoch hängen werden. Im Vergleich machbarer scheint ein Coup an diesem Dienstag im Gastspiel beim SC Freiburg II (Anstoß 19 Uhr), der als aktuell Siebter eine für seine Verhältnisse wechselhafte Runde spielt.