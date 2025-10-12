– Foto: Joaquim Ferreira

FC Gießen siegt spektakulär HL: +++ Last-Minute-Treffer gegen Baunatal bringt siebtes Spiel in Folge ohne Niederlage +++ Verlinkte Inhalte Hessenliga FC Gießen KSV Baunatal

Gießen. Der FC Gießen bleibt in der Fußball-Hessenliga weiter auf Kurs. Beim packenden 4:3-Heimsieg gegen den KSV Baunatal am Sonntag im heimischen Waldstadion blieben die Mittelhessen zum siebten Mal in Serie ungeschlagen und feierten binnen dieses Zeitraums bereits den fünften Dreier. In einer Partie voller Wendungen erzielte Samir Gegg in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für die Gastgeber.

„Ein packender Fußballnachmittag im Waldstadion: unsere Mannschaft feierte am 12. Spieltag der Hessenliga einen hart erkämpften 4:3-Heimsieg gegen den KSV Baunatal. In einer Partie voller Wendungen zeigte das Team große Moral und Siegeswillen bis in die Nachspielzeit“, hieß es nach Abpfiff auf der Facebook-Seite des Vereins. Die Anfangsphase war zerfahren, die erste gute Chance gehörte zunächst den Gästen aus Nordhessen. In der 15. Minute nutzte Egli Milloshaj eine Unachtsamkeit in der Gießener Defensive zur frühen Führung. Gießen tat sich zunächst schwer im Spielaufbau, fand aber im Laufe der ersten Halbzeit besser in die Partie. In der 36. Minute sorgte Tolga Duran mit einem sehenswerten Freistoß über die Mauer hinweg für das 1:1. Doch nur zwei Minuten später schlug Baunatal zurück: Serkan Karakoc traf per Schuss an den Innenpfosten zur erneuten Gästeführung – 1:2 zur Pause.

Direkt nach Wiederanpfiff war Gießen hellwach: Mirco Geisler traf aus der Distanz zum 2:2 (46.). Doch auch dieser Ausgleich hielt nicht lange – erneut war es Milloshaj, der per Kopf in der 51. Minute für das 2:3 aus Gießener Sicht sorgte. Trotz des erneuten Rückschlags zeigte der FCG Moral. In der 69. Minute setzte Samir Gegg einen Schuss aufs Tor, den der Baunataler Keeper nur abklatschen konnte – Can Luca Karakas war zur Stelle und staubte zum 3:3 ab.