– Foto: Mara Wolf

FC Gießen: Nach 27 Minuten ist fast alles gelaufen Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist auch von Rot-Weiß Walldorf nicht zu stoppen und grüßt weiter von der Tabellenspitze. Einen Wermutstropfen gab es beim deutlichen Erfolg dennoch +++

Mörfelden-Walldorf (thos). Der FC Gießen ist nicht zu bremsen. Auch beim als Spitzenspiel apostrophierten Auftritt des Tabellenführers der Fußball-Hessenliga beim bisherigen Vierten RW Walldorf zeigte die Elf von Trainer Daniyel Cimen ihr Potenzial und ließ bei dem 4:0 (3:0)-Erfolg den Platzherren unterm Strich keine Chance. "Nach einer sehr intensiven und hektischen Anfangsphase, in der es hin und her ging, haben wir ab der 15. Minute in unser Spiel gefunden und in dieser sehr guten Phase auch schon die Partie entschieden", sagte ein zufriedener FCG-Trainer, der den Erfolg als "klar verdient, aber ein, zwei Tore zu hoch" taxierte.