FC Gießen macht es unnötig spannend Teaser HL: +++ Trotz 2:0-Führung wurde es für den Fußball-Hessenligisten gegen TG Friedberg nochmal eng. Ausgerechnet der Ex-Gießener Michel machte FCG-Keeper Lapcic zum gefeierten Helden +++

FRIEDBERG - Schiedsrichter Christian Stübing hatte die Partie gerade abgepfiffen, da begruben Matheus Beal und Aryan Assar ihren Mitspieler Aleksa Lapcic jubelnd unter sich. Grund genug hatten sie dazu, denn der Torhüter des FC Gießen war mit dem in der Schlussphase stark parierten Strafstoß von Noah Michel zum Garanten für den 2:1-Erfolg in der Fußball-Hessenliga bei Türk Gücü Friedberg geworden. Zum zweiten Matchwinner in der Wetterau avancierte Michael Gorbunow. Der Angreifer, der erst vor eineinhalb Wochen verpflichtet worden war und für den verletzten Leonid Akulinin (Diagnose noch offen) erstmals in die Startelf rückte, erzielte gleich beide Treffer.