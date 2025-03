FC Gießen lässt Bürgermeister von Pohlheim rauswerfen

Pohlheim . Unter Polizeieinsatz eventuell vom Gelände verwiesen zu werden, das kommt nicht aller Tage vor. Mitarbeiter der Gemeinde Pohlheim und eines Ingenieurbüros wollten am vergangenen Freitagmorgen auf dem Sportgelände Neumühle in Watzenborn-Steinberg Vermessungsarbeiten vornehmen. Dass es dazu nicht kam, dafür sorgte der Sportstättenkoordinator des FC Gießen, der die Beamten herbeirief. Pohlheims Bürgermeister Andreas Ruck musste kurzfristig seine Arbeit im Rathaus unterbrechen und vorfahren, um die Angelegenheit zu klären. „Der Platz ist uns. Wir haben die Zugangsberechtigung, aber wir wollen die Bälle flachhalten“, erklärte er im Nachgang. Er habe kurzfristig entschieden, die Arbeiten an diesem Tage nicht weiter zu verfolgen. Der Termin war laut Pohlheims Bürgermeister angekündigt. Es ging an diesem Tag nicht nur um die Vorarbeiten zur Umsetzung des Vereinsheims des FC Turabdin-Babylon (Tuba), sondern es sollte auch über Frühjahrsarbeiten am Rasenplatz durch eine Fremdfirma gesprochen werden. Der Termin sei dem FCG bekannt gewesen. Es wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt, bestätigte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums, Pierre Gath. Beamte seien an die Neumühle gerufen worden.