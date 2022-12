FC Gießen: Knoten platzt eindrucksvoll Teaser HL: +++ Beim Kantersieg gegen den SV Neuhof im "Eisschrank" Waldstadion agiert der Fußball-Hessenligist höchst effizient. Begünstigt wird der deutliche Erfolg durch die Spielweise des SVN +++

Gießen. Vor dem Anpfiff hatte es im Gießener Waldstadion noch aus alter Verbundenheit eine kurze Umarmung zwischen Trainer Daniyel Cimen Vladan Grbovic, der in der Vorsaison beim FC Gießen Stellvertreter von Keeper Frederic Löhe gewesen war, gegeben. Mit diesen Freundlichkeiten war aber pünktlich zum Anpfiff Schluss. Der FCG schenkte Grbovic, der inzwischen den Kasten des SV Neuhof hütet, im Duell der Fußball-Hessenliga ein halbes Dutzend Treffer ein. Was für die Cimen-Truppe bedeutet: Der Knoten ist nach zuvor drei Unentschieden am Stück mit nur zwei erzielten Toren im letzten Heimspiel vor der Winterpause mit dem 6:1 (3:0) geplatzt. "Für uns war es wichtig, nicht an uns zu zweifeln. Nach dem 1:0 war es eine gute bis sehr gute Leistung von uns", freute sich Coach Cimen.