FC Gießen ist bei Meister Hoffenheim zum Siegen verdammt

Gießen. Am Samstag, kurz vor 16 Uhr, wird klar sein, ob die grandiose Aufholjagd des FC Gießen in der Fußball-Regionalliga Südwest mit dem Gastspiel bei Meister TSG Hoffenheim II (Anstoß: 14 Uhr) tatsächlich noch mit dem Klassenerhalt gekrönt wird. Als aktuell Tabellen-15. muss die Truppe von Trainer Michael Fink in jedem Fall ein weiteres Team hinter sich lassen, um das rettende Ufer sicher zu erreichen.