FC Gießen hofft gegen Offenbach auf eine große Zuschauerzahl

Äußerst schwierig, aber nicht komplett aussichtslos. Diese Formulierung beschreibt die Ausgangsposition des FC Gießen in der Fußball-Regionalliga Südwest. Vor den letzten vier Partien hat der Tabellensechzehnte sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, das nach Lage der Dinge in der 3. Liga Rang 13 darstellt. „Wir leben weiterhin, wissen aber, dass alles optimal laufen muss“, schätzt Trainer Michael Fink die Situation im Abstiegskampf vor dem 31. Spieltag ein. Der hält für seine Mannschaft als Heimspielgegner ein Highlight bereit. Denn am Sonntagnachmittag (Anstoß: 14 Uhr) gastiert mit Kickers Offenbach ein echtes Schwergewicht der Liga im Waldstadion: von der Tradition als ehemaliger Bundesligist und DFB-Pokalsieger 1970 sowie von der großen Fanbase her, aber auch von den aktuellen Ansprüchen her.