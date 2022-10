Auf geht's nach Friedberg: Trainer Daniyel Cimen (M.) und der FC Gießen fordern Türk Gücü heraus. Foto: Ben

FC Gießen hat sich Verfolgerduell in Friedberg verdient Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist von der Lahn liegt nach sieben Spielen ohne Niederlage auf Rang vier. Am Samstag wartet nun Türk Gücü als Dritter auf die Elf von Trainer Daniyel Cimen +++

Gießen (thos). Dass der FC Gießen in seiner für diese Runde völlig neu zusammengestellten Hessenliga-Truppe über Fußballer mit individueller Klasse und viel Erfahrung verfügt, war vielen klar. Dass das Ganze aber derart schnell zu einer funktionierenden Einheit wachsen würde, war in dieser Form - nämlich rein tabellarisch an Rang vier mit Tuchfühlung zu den Clubs davor gemessen - nicht zu erwarten. Mit seinen sechs Heimsiegen am Stück und sieben unbesiegten Partien hintereinander (17 von möglichen 21 Zähler) hat sich der FCG in diese komfortable und gleichzeitig aussichtsreiche Position gebracht. Was zur Folge hat, dass das Match bei Türk Gücü Friedberg (Samstag, 17 Uhr) eben doch noch einmal eine etwas andere Bedeutung hat.