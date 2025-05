FC Gießen hält Chance mit Sieg gegen Frankfurt am Leben

Frankfurt. Dank eines 1:0 (0:0)-Siegs beim Rangsechsten FSV Frankfurt durch einen wunderschönen Distanzhammer von Tolga Duran hat der FC Gießen die Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga am Leben gehalten. „Wir sind wieder voll da“, freute sich Michael Fink über den Dreier am Bornheimer Hang. „Wir haben gesagt, dass wir nicht aufgeben und machen immer weiter. Nun sind wir so nah dran wie noch nie.“ Der 43-Jährige sprach von einem „verdienten Sieg“ und lag mit dieser Einschätzung richtig. Sein Team lief im Vergleich zum 1:1 gegen Kickers Offenbach in der Vorwoche personell und vom System her unverändert in einem 3-5-2 angeordnet auf.