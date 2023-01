Bringt den FC Gießen in Offenbach in Führung: Routinier Michael Fink, hier rechts im Bild. (© Harald Friedrich)

FC Gießen gewinnt erstes Testspiel Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist hat bei der Reserve von Kickers Offenbach so seine Not. Kein Wunder also, dass der Trainer nicht komplett zufrieden ist +++

Offenbach . Im ersten Match der Testspielreihe im Rahmen der Vorbereitung auf die Restrunde der Fußball-Hessenliga hat der FC Gießen am Samstagmittag einen Sieg eingefahren. Allerdings stand der Erfolg bei der Regionalliga-Reserve der Offenbacher Kickers in der Schlussphase auf der Kippe. Denn der Kreisoberligist machte aus einem 1:3-Rückstand ein 3:3, ehe die Gießener noch zweimal zum 5:3 trafen. Dabei waren die äußeren Bedingungen mehr als gewöhnungsbedürftig.