Auf Revanche aus: (v.r.) Matheus de Moura Beal, Connor Filsinger und Aryan Assar vom FC Gießen. (© Harald Friedrich)

FC Gießen feiert schnelles Wiedersehen mit alten Bekannten Teaser RL SÜDWEST: +++ Der Tabellenführer der Fußball-Hessenligas bekommt es am Samstag mit Eintracht Stadtallendorf zu tun. Jenem Gegner, der für das Aus der Cimen-Elf im Hessenpokal gesorgt hat +++

GIESSEN - Gießen. Eintracht Stadtallendorf gegen den FC Gießen - da war doch was? Richtig, und das ist gerade einmal eineinhalb Wochen her. Da kreuzten die beiden Teams im Achtelfinale des Fußball-Hessenpokals bereits die Klingen. Das bessere Ende hatte mit etwas Dusel die Eintracht, die hauchdünn mit 1:0 gewann. Am Samstag (14 Uhr) kommt es wiederum im Herrenwaldstadion zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden früheren Regionalligisten, diesmal im Meisterschaftsbetrieb der Hessenliga.