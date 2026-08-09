FC Gießen erkämpft sich ersten Saisonpunkt

– Foto: Joaquim Ferreira

Baunatal. Der FC Gießen hat am zweiten Spieltag der Fußball-Hessenliga den ersten Zähler der neuen Saison eingefahren. Beim KSV Baunatal kam die Mannschaft von Trainer Michael Fink zu einem torlosen 0:0. Nach einem schwierigen Beginn steigerte sich der FCG insbesondere in der zweiten Halbzeit, ließ allerdings die nötige Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen.

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Gastgebern. Gießen fand nur schwer seine Ordnung, während Baunatal einige Möglichkeiten erhielt, daraus aber kein Kapital schlagen konnte. Mit zunehmender Spielzeit stabilisierten sich die Mittelhessen und hielten bis zur Pause die Null. Bei sommerlich hohen Temperaturen ging es folgerichtig torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FC Gießen deutlich verbessert. Die Elf um Kapitän Tolga Duran übernahm nun häufiger die Initiative, spielte zielstrebiger nach vorne und kam selbst zu Abschlussmöglichkeiten. Ein Treffer wollte jedoch nicht fallen. Auch die Einwechslungen von Achmad Nazari, Charalampos Makridis sowie in der Nachspielzeit Mussie Beraky und Paul Nickel änderten daran nichts mehr.

So blieb es nach 90 Minuten beim 0:0. Für den FCG ist der Punkt nach dem missglückten Saisonstart zumindest ein erster kleiner Schritt. Nach zwei Spieltagen stehen die Gießener mit einem Zähler und 0:2 Toren auf Tabellenplatz 13.