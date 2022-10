Mit der Hacke leitet Adrian Kireski (r.) vom FC Gießen den Ball vor dem Steinbacher Jeremy Celal Aydogan weiter. Foto: Ben

FC Gießen bleibt nach Kraftakt gegen Schlusslicht vorne Teaser HL: +++ Die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen tut sich gegen den TSV Steinbach II schwer. Doch dank eines "Dauerbrenners" geht der Dreier erneut an die heimstarke Elf von der Lahn +++

Gießen. In der vergangenen Runde, dem Abstiegsjahr des FC Gießen aus der Fußball-Regionalliga Südwest, war Matheus Beal höchstens Ergänzungsspieler gewesen. Und nach der Winterpause nicht einmal das, da hatte der offensive Mittelfeldmann lediglich eine halbe Stunde Einsatzzeit am unbedeutenden letzten Spieltag in Kassel erhalten. Eine Etage tiefer ist alles anders. Der 23-Jährige ist Stammkraft, hat 13 von 15 Partien von Beginn an bestritten. Zudem hat er bereits fünf Mal in Schwarze getroffen und mit seinem jüngsten Tor am Samstag wesentlich mit dafür gesorgt, dass der FCG seine Tabellenführung nicht nur verteidigt hat, sondern sogar noch ausbauen konnte. Der Brasilianer markierte in der 79. Minute den 2:1-Endstand gegen ein nie aufgebendes, am Ende aber doch ohne Zählbares dastehende Team von Hessenliga-Schlusslicht TSV Steinbach II.