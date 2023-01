FC Gießen bei Standards klar verbessert Teaser HL: +++ Im zweiten Vorbereitungsspiel blieb der Fußball-Hessenligist bei Süd-Verbandsligist RW Fankfurt zwar ohne Erfolg. Doch Trainer Daniyel Cimen ist dennoch nicht unzufrieden +++

Gießen. Ein 2:2-Remis bei RW Frankfurt, einem Abstiegskandidaten in der Fußball-Verbandsliga Süd, hört sich aus Sicht des Hessenliga-Zweiten FC Gießen zunächst dürftig an. Testspielergebnisse in Vorbereitungsphasen sind aber immer auch vor dem Hintergrund des Zeitpunkts einzuordnen. Und so relativiert FCG-Trainer Daniyel Cimen das Unentschieden vom Freitagabend ein Stück weit: „Für die zweite Woche war das in Ordnung. Bis auf die Gegentore, die wir uns teilweise selbst reingehauen haben, bin ich nicht ganz unzufrieden.“