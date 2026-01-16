FC Gessel-Leerssen verpflichtet Florian Zimpelmann zur Winterpause

Der FC Gessel-Leerssen hat sich in der Wintertransferperiode personell verstärkt. Vom TSV Bassum wechselt Florian Zimpelmann zum Aufsteiger in die Bezirksliga Hannover Staffel 1. Der Verein bestätigte den Transfer am Wochenende und bedankte sich zugleich bei den Verantwortlichen des TSV Bassum für die unkomplizierte Abwicklung des Wechsels.

Mit Zimpelmann gewinnt der FC Gessel-Leerssen einen flexibel einsetzbaren Spieler, der über Erfahrung auf Bezirksebene verfügt. In der laufenden Saison kam der Neuzugang in der Kreisliga Diepholz bislang zu zwei Einsätzen. Zuvor absolvierte er für den TSV Bassum in zwei Spielzeiten insgesamt 42 Partien und erzielte dabei drei Treffer.

Der FC Gessel-Leerssen steht derzeit mit zwei Punkten aus 15 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga Hannover 1 und weist ein Torverhältnis von 16:58 auf. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit VfR Evesen und dem SV Twistringen an der Spitze ist der Abstand zum rettenden Ufer bereits deutlich. Umso wichtiger ist für den Aufsteiger jede zusätzliche Option im Kader, um in der Rückrunde konkurrenzfähiger auftreten zu können.