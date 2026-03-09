FC Gessel-Leerssen verliert beim RSV Rehburg mit 2:5

– Foto: Thies Meyer

Der FC Gessel-Leerssen hat beim RSV Rehburg eine 2:5-Niederlage hinnehmen müssen. Die Partie wurde früh entschieden, nachdem die Gastgeber bereits in der Anfangsphase zwei Treffer vorlegten. Dennoch zeigte der Aufsteiger über weite Strecken Moral und kam zwischenzeitlich noch einmal heran.

Nur acht Minuten später erhöhte Busse auf 2:0 (11.). Trotz des Rückstands fand Gessel-Leerssen anschließend besser ins Spiel. „Wir waren danach eigentlich gut im Spiel“, sagte Hüneke. Ein Treffer nach einem Konter wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. „Der Treffer wurde nicht gegeben, was aus meiner Sicht zumindest sehr knapp war.“ Auch beim zweiten Gegentor sah der Trainer eine mögliche Abseitsstellung, wollte daraus aber keinen Vorwurf ableiten: „Der Schiedsrichter kann nicht jede Situation perfekt sehen.“

Bereits nach drei Minuten gerieten die Gäste in Rückstand. Nach einem Fehler im Spielaufbau kam Rehburg zum Angriff, Thore Busse verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0. Trainer Maik Hüneke erklärte anschließend die schwierige Ausgangslage seiner Mannschaft: „Der Start ins Spiel war für uns schwierig. Wir geraten früh nach einem Fehler im Spielaufbau in Rückstand.“ Hinzu kam eine ungewohnte Situation im Tor. „Unser Stammtorwart war noch rotgesperrt, deshalb stand mit Ben Kühtmann ein 18-jähriger A-Jugendtorwart im Tor. Er kam in dieser Situation etwas übermotiviert heraus – das gehört in dem Alter aber auch dazu.“

Kurz vor der Pause gelang den Gästen der Anschluss. Nach einer Freistoßflanke fiel der Ball vor die Füße von Maris Beuke, der den Abpraller zum 1:2 verwertete (40.). Hoffnung keimte auf, doch nach dem Seitenwechsel schlug Rehburg schnell zurück. Kaan Uysal traf zunächst zum 3:1 (63.) und legte nur eine Minute später das 4:1 nach (64.). „Statt des möglichen Ausgleichs kassieren wir zwei schnelle Gegentore“, so Hüneke.

Der FC Gessel-Leerssen gab sich dennoch nicht auf. Daniel Martin verkürzte in der 76. Minute auf 2:4, anschließend drängten die Gäste sogar auf den nächsten Treffer. „Mit etwas Glück fällt vielleicht sogar noch das 3:4“, meinte Hüneke. In der Nachspielzeit setzte jedoch erneut Uysal mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 5:2 (90.+3).

Trotz der Niederlage zog der Trainer ein differenziertes Fazit: „Unterm Strich war es für unsere personelle Situation trotzdem eine ordentliche Leistung und ein Schritt in die richtige Richtung.“ Am Ende erkannte er den Erfolg des Gegners an: „Der Sieg für Rehburg geht insgesamt in Ordnung.“

RSV Rehburg – FC Gessel-Leerssen 5:2

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme (70. Muhammed-Talha Baykus), Artur Zielke, Melvin Papmeier (86. Manuel Friedrich), Lorenz Wöltge, Thore Busse (69. Finn Isocki), Martin Dökel (32. Jarno-Leon Jalkh), Marek Gilke, Yasin-Nezir Cesur, Usman Obisesan (31. Ivan Hasso), Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich

FC Gessel-Leerssen: Ben Kühtmann, Giorgio Amicone, Tom Niklas Stöver (46. Tion Hoops), Ole Ehlers (59. Jannis Arslan), Fynn-Luca Stöver, Marc Malguth, Leon Sagert (79. Florian Zimpelmann), Yannik Kaschel (59. Aaron Kelp), Maris Beuke, Mika Bade (70. Daniel Martin), Linus Wichmann - Trainer: Maik Hüneke

Schiedsrichter: Julian Laurin Krisp

Tore: 1:0 Thore Busse (3. Foulelfmeter), 2:0 Thore Busse (11.), 2:1 Maris Beuke (40.), 3:1 Kaan Uysal (63.), 4:1 Kaan Uysal (64.), 4:2 Daniel Martin (76.), 5:2 Kaan Uysal (90.+3)