FC Gessel-Leerssen hält lange mit – am Ende fehlt die Kraft

70 Minuten stark – dann brechen die Kräfte ein
Trotz der deutlichen 1:6-Niederlage beim Tabellenfünften TV Neuenkirchen zog FC Gessel-Leerssen-Trainer Maik Hüneke ein differenziertes Fazit. „Hört sich jetzt höher an, als es ist“, betonte der Coach nach dem Spiel. Seine Mannschaft sei „gut im Spiel gewesen“ und habe „zweimal die Chance auf das 1:1 liegen lassen“. Vor allem Mika Bade und Daniel Martin vergaben gute Möglichkeiten, ehe der Gastgeber kurz nach der Pause per Ecke auf 2:0 erhöhte.
Verletzungen zwingen zur Improvisation
Nach dem Anschlusstreffer durch Mika Bade in der 60. Minute sah es kurzzeitig so aus, als könne der Aufsteiger zurückkommen. „Wir waren noch gut dran, aber dann verletzte sich leider unser Abwehrchef Jonas Lohmann“, erklärte Hüneke. Die ohnehin dünn besetzte Defensive habe ihn gezwungen, angeschlagene Spieler einzusetzen: „Einer war krank die ganze Woche, musste dann fast eine halbe Stunde spielen – das war schwer für ihn.“ Der Ausfall zentraler Spieler habe schließlich zum Einbruch geführt: „Dann sind wir leider nachher auseinandergefallen, weil die Ordnung gefehlt hat.“
Blick auf Sulingen – Personallage weiter angespannt
Für das kommende Spiel gegen den Tabellenachten FC Sulingen ist die personelle Situation weiter unklar. „Wir müssen schauen, wie es bei Jonas Lohmann aussieht – bei Kopfsachen muss man ja aufpassen“, sagte Hüneke. Besonders bitter: Torschütze Mika Bade wird wegen einer Gelbsperre fehlen. „Da müssen wir gucken, wie der Kader für Sonntag aussieht. Wer fit wird, wird sich wohl erst am Samstag herausstellen.“ Trotz allem bleibt der Trainer optimistisch: „Wenn alle dabei sind, können wir ein sehr gutes Spiel machen. 70 Minuten gegen so eine Mannschaft mitzuhalten, war schon sehr stark.“