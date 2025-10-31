– Foto: Marcel Eichholz

FC Gessel-Leerssen hält lange mit – am Ende fehlt die Kraft Trainer Maik Hüneke sieht trotz 1:6-Niederlage gegen TV Neuenkirchen „ein gutes Spiel gegen eine Spitzenmannschaft"

70 Minuten stark – dann brechen die Kräfte ein Trotz der deutlichen 1:6-Niederlage beim Tabellenfünften TV Neuenkirchen zog FC Gessel-Leerssen-Trainer Maik Hüneke ein differenziertes Fazit. „Hört sich jetzt höher an, als es ist“, betonte der Coach nach dem Spiel. Seine Mannschaft sei „gut im Spiel gewesen“ und habe „zweimal die Chance auf das 1:1 liegen lassen“. Vor allem Mika Bade und Daniel Martin vergaben gute Möglichkeiten, ehe der Gastgeber kurz nach der Pause per Ecke auf 2:0 erhöhte.

Nach dem Anschlusstreffer durch Mika Bade in der 60. Minute sah es kurzzeitig so aus, als könne der Aufsteiger zurückkommen. „Wir waren noch gut dran, aber dann verletzte sich leider unser Abwehrchef Jonas Lohmann“, erklärte Hüneke. Die ohnehin dünn besetzte Defensive habe ihn gezwungen, angeschlagene Spieler einzusetzen: „Einer war krank die ganze Woche, musste dann fast eine halbe Stunde spielen – das war schwer für ihn.“ Der Ausfall zentraler Spieler habe schließlich zum Einbruch geführt: „Dann sind wir leider nachher auseinandergefallen, weil die Ordnung gefehlt hat.“ Blick auf Sulingen – Personallage weiter angespannt