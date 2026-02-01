FC Germania Rurich: Trainerduo Saison 2026/27

Die beiden sind in ihrer Debütsaison als Cheftrainer bereits sehr erfolgreich. Nach einem schwierigen Saisonstart, auch auf Grund einiger verletzter Spieler und einem starken Auftaktprogramm, konnten die beiden mit dem Team eine starke Serie erzielen. Nach 6 Ligasiegen in Folge stehen wir aktuell auf Platz 6 in der Meisterschaft.

Darüber hinaus stehen wir im Viertelfinale des Kreispokals und sind Hallenstadtmeister 2026 von Hückelhoven.