FC Germania Rurich: Trainerduo debütiert in der Saison 2026/27

Der FC Germania Rurich war in der Winterpause nicht untätig und wir freuen uns nun auch offiziell mitteilen zu können, dass uns unser Trainerduo Mark & René Lambertz auch in der Saison 2026/2027 erhalten bleibt.

Die beiden sind in ihrer Debütsaison als Cheftrainer bereits sehr erfolgreich. Nach einem schwierigen Saisonstart, auch auf Grund einiger verletzter Spieler und einem starken Auftaktprogramm, konnten die beiden mit dem Team eine starke Serie erzielen. Nach 6 Ligasiegen in Folge stehen wir aktuell auf Platz 6 in der Meisterschaft.

Darüber hinaus stehen wir im Viertelfinale des Kreispokals und sind Hallenstadtmeister 2026 von Hückelhoven.