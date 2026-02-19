FC Germania Okriftel: Umbruch im Abstiegskampf

Der FC Germania Okriftel steckt tief im Abstiegskampf der Verbandsliga Mitte. Im Winter verließen die Germania zudem noch wichtige Stammkräfte. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Die Lage ist ernst beim stark abstiegsbedrohten Verbandsligisten FC Germania Okriftel und der Winter brachte mehr Bewegung, als den Verantwortlichen lieb sein konnte. Drei absolute Stammspieler haben den Verein in der Winterpause verlassen: Cedric Siewe Nana (SV Wiesbaden), Paul Lutterbüse (SG Walluf) und Julian Gerwalt (SG Walluf) kehrten dem FCO zum Jahreswechsel den Rücken.

„Diese Abgänge waren nicht geplant, aber für die Jungs war nun auch mit der neuen Trainer-Konstellation der ideale Zeitpunkt für einen Wechsel. Das haben wir zu akzeptieren“, erklärt Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter des FC Germania Okriftel. Des weiteren verließen Noel Scacchetti (SV Zeilsheim), Leo Dennis Schneider (VfR Bockenheim), Kelvin Buljubasic, Seam Tesfazghi (beide Türk Kelsterbach), Souhail Benomar (Rot-Weiß Walldorf), Jan Bidiwa, Emanuel Mbaka Lodama und Joel Sintieu Tientcheu (alle Ziel unbekannt) den Verein. Ein herber Aderlass für die Okrifteler, die ohnehin eine schwierige Hinrunde hinter sich haben.

Doch Yavuz reagierte und das durchaus prominent. Mike De Sousa, Elmir Muhic, Candas Kara, Kevin Ali, Koray Asil und Tolga Memet verstärken den Kader. „Wir konnten die Jungs von der Herausforderung, den Klassenerhalt zu schaffen, überzeugen“, sagt Yavuz. Der Fokus sei klar gewesen: „Wir haben bewusst Jungs gesucht, die bereit sind, gegen den Abstieg zu arbeiten.“

Die Wintervorbereitung allerdings verläuft alles andere als optimal. Zwar berichtet Yavuz von einer „guten Stimmung“ in der Kabine und einer „super Harmonie“ , nicht zuletzt durch die frischen Impulse der Neuen. Sportlich jedoch wird der FCO von einer heftigen Krankheitswelle und zahlreichen muskulären Verletzungen ausgebremst.

Das geplante Testspiel gegen TuRa Niederhöchstadt musste abgesagt werden. Bereits in der Vorwoche trat Okriftel beim VfR Groß-Gerau mit nur zwölf Spielern an, wobei ein Torwart sogar als Feldspieler aushelfen musste.

Mit Blick auf die bevorstehende Rückrunde erhofft sich Yavuz das Abstellen der vielen Fehlerketten. „Wir haben in der Hinrunde zu viele einfache individuelle Fehler gemacht, die wir nun versuchen mit Erfahrung auf dem Feld einzugrenzen“, betont der sportliche Leiter. Die Verpflichtungen im Winter seien gezielt erfolgt, um Spieler mit der nötigen Routine im Abstiegskampf zu gewinnen.

Mission Klassenerhalt: Acht Siege sind Pflicht

Die Rechnung ist klar und kompromisslos. „Um überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, müssen wir aus den verbleibenden 14 Spielen acht gewinnen“, rechnet Yavuz vor. Eine gewaltige Aufgabe, zumal der FCO in der gesamten Hinrunde auswärts keinen einzigen Punkt holen konnte. „Dafür müssen wir nun auch auswärts anfangen zu punkten“, fordert Yavuz.

Immerhin herrscht auf der Trainerbank Planungssicherheit. Sascha Amstätter wird unabhängig vom sportlichen Ausgang Trainer in Okriftel bleiben, auch im Falle eines Abstiegs in die Gruppenliga. „Ich kenne Sascha und ich weiß, dass er gerne länger bei Vereinen arbeitet“, sagt Yavuz. „Beide Seiten würden gerne, egal in welcher Liga, über den Sommer hinaus weiter zusammenarbeiten.“