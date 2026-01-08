FC Germania Meckesheim Mönchzell: Weichenstellung für die Saison 26/27

### FC Germania Meckesheim Mönchzell: Weichenstellung für die Saison 2026/2027



Der FC Germania Meckesheim Mönchzell hat wichtige Schritte zur Saisonvorbereitung 2026/2027 unternommen und seine Weichen für die Zukunft gestellt. Der Verein freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Cheftrainer Matthias Vogt sowie seinem Co-Trainer Samuel Eisinger fortgesetzt wird.



Diese Entscheidung spiegelt das Vertrauen in die beiden Trainer wider, die sowohl in der vergangenen, als auch in der laufenden Saison hervorragende Arbeit geleistet haben und maßgeblich zum sportlichen Erfolg des Vereins beigetragen haben.



Zusätzlich wird das Trainerteam ab der kommenden Runde durch Max Mühlbach als spielender Co Trainer bereichert. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement wird Max eine wertvolle Unterstützung für das Team und die Trainingsgestaltung leisten.

Mit Max Mühlbach wurde ein junger Trainer verpflichtet, der für die moderne Trainergeneration steht und sich besonders im Jugendbereich des Kreises hervorragend auskennt. Damit ergeben sich klare Perspektiven für den sportlichen Nachwuchs.

Ebenfalls bleibt dem Verein Yasin Kaya erhalten, der seit Beginn der aktuellen Runde die zweite Mannschaft des FCG betreut. Er hat die anspruchsvolle Aufgabe gemeistert, eine völlig neu zusammengestellte Zweitvertretung zu einem Team zu formen.



Der FC Germania Meckesheim Mönchzell blickt optimistisch auf die kommende Saison und ist überzeugt, dass diese personellen Entscheidungen dazu beitragen werden, die sportlichen Ziele zu erreichen und den Verein weiter voranbringen.



Wir freuen uns auf eine spannende Rückrunde und eine erfolgreiche Saison 2026/2027!