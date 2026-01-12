FC Germania Lich-Steinstraß gewinnt den 31. Sparkassen Hallencup Düren

Ein ruhiger Start in den letzten Turniertag des Dürener Hallencups war am Sonntagmorgen ab 10:30 Uhr nicht zu erwarten. Von Beginn an entwickelte sich die Zwischenrunde zu einem intensiven Schlagabtausch. In drei Gruppen kämpften die Mannschaften um die begehrten vier Plätze im Halbfinale. Nur die jeweiligen Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite durften weiter vom Turniersieg träumen. Entsprechend hoch war die Intensität von Beginn an: Die Teams gaben vom ersten Anpfiff an alles und sorgten für einen mitreißenden Auftakt in den entscheidenden Turniertag.

Nach umkämpften Spielen qualifizierten sich am Ende der Ausrichter Germania Lich-Steinstraß ungeschlagen aus der Gruppe1) Baufinanzierung, der BC Oberzier mit sieben Punkten und einem Unentschieden im letzten Gruppenspiel gegen den SC Ederen aus der Gruppe 2) Sparkassen-Versicherung und zuletzt die Mannschaft des Jugendsport Wenau ebenfalls mit sieben Punkten aus der Gruppe 3) Digitales-BeratungsCenter. Bester Zweiter wurde die U19 des Titelverteidigers 1. FC Düren - im Vergleich zu GW Welldorf-Güsten und dem SV Jülich hatten sie die beste Tordifferenz bei sechs geholten Punkten. Im Anschluss sahen die Zuschauer in der Halle zwei Halbfinalspiele die in der Verlängerung über zwei mal fünf Minuten gingen und dort erst die Entscheidung fiel! Die ausführlichen Berichte aus unseren Livetickern und Fotos der Spiele, findet ihr hier:

Gegen den BC Oberzier setzte sich der Landesligist mit 4:1 durch und wurde damit verdienter Turniersieger. Bereits in der Anfangsphase stellte Lich-Steinstraß die Weichen auf Sieg. Jan Körfer traf früh doppelt und sorgte für eine schnelle 2:0-Führung. Zwar konnte Furkan Topal für Oberzier umgehend verkürzen, doch die Germania blieb spielbestimmend. Karsten Goeres erhöhte noch vor Schluss auf 3:1, ehe Körfer mit seinem dritten Treffer den Endstand markierte. Der BC Oberzier hielt phasenweise gut dagegen, musste sich am Ende jedoch der spielerischen Überlegenheit von Lich-Steinstraß geschlagen geben. Gestern, 16:25 Uhr Germania Lich-Steinstraß Steinstraß BC Oberzier Oberzier 4 1

Der Turniertag wurde immer länger, durch die beiden Verlängerungen wurde die Anstoßzeit des Finalspiels aus Regenerationsgründen um 25 Minuten nach hinten verschoben.

Mit seinen drei Treffern im Finale sorgte Jan Körfer nicht nur für den entscheidenden Unterschied im Endspiel, sondern brachte auch noch einmal Bewegung in die Torschützenliste des Turniers. Der Angreifer von Germania Lich-Steinstraß zog dadurch mit der Konkurrenz gleich, sodass die Wertung am Ende gleich von vier Spielern gemeinsam angeführt wurde: Neben Körfer teilten sich Luca Wantke (BC Oberzier), Tyler Busi (1. FC Düren) sowie Simon Reinhard (Germania Kirchberg) mit jeweils Sieben Treffern den ersten Platz der Torjägerliste – ein Beleg für die ausgeglichene Offensivqualität beim diesjährigen Hallencup.



Zum Ende der Ehrungen kam nochmal Lich-Steinstraßs Vereinsvorsitzende Ulrich Kalisch zu Wort und richtete einen kleinen Denkanstoß in Richtung des Fußballkreises "Zu den Wurzeln des Hallenfußballs zurückkehren" - Das Hallenformat mit den angewendeten Futsal-Regeln, über das wir schon nach der Eröffnung berichtet haben, liefert weiter Diskussionsstoff.



Ausrichter der 32. Auflage des Sparkassen Hallencups wird der SV Viktoria Koslar sein, das ergab die gestrige Auslosung nach der Siegerehrung!