FC Geisenfeld verliert gegen Münchsmünster das nächste "0:0-Spiel" Entscheidendes Tor kurz vor Schluss

FCG-Coach Daniel Gvardiol konnte auf einen fast kompletten Kader zurückgreifen, Alexander Adamiok rückte wieder ins Tor und Robin Raasch in den Kader. Es entwickelte sich von Beginn an ein eher unruhiges Spiel mit wenig Fluss. Die Gäste wirkten gefestigter und gewannen die Mehrzahl der zweiten Bälle, während sich die Gastgeber eine unnötige Fouls leisteten und einige gelbe Karten kassierten.

Etwa ab der 60. Minute fanden die Gastgeber besser ins Spiel, es gelang nun die eine oder andere Kombination und auch eine Zeitstrafe gegen Kapitän Lukas Kellermann änderte daran nichts. In der 63. Minute setzte sich Kilian Kellermann dynamisch über rechts durch, hämmerte den Ball jedoch nur ans Außennetz. In der 80. Minute stand Kilian Thunig nach einem schönen Spielzug plötzlich 10 Meter frei vor dem Tor, jagte den Ball aber über den Querbalken. Die Führung der Gastgeber schien in der Luft zu liegen, doch sie verteidigten einmal zu sorglos und das rächte sich. Geisenfeld war im kompletten Vorwärtsgang, als Münchsmünster einen Diagonalball nach rechts auf Thomas Schmidt spielte. Der setzte sich im 1 gegen 1 gegen Simon Galler durch, zog in den Strafraum und schlenzte den Ball zum 0:1 in die lange Ecke. "Darum stehen sie oben und wir unten", kommentierte FCG-Sprecher Matthias Gabler. Kritisch anmerken muss man die vielen Undiszipliniertheiten und Einzelaktionen im Geisenfelder Spiel. Münchsmünster hat es vorgemacht, wie man als Team funktionieren muss.

Der FCG hat nun das zweite "0:0-Spiel" in Folge durch einen unnötigen Fehler in der Schlussphase verloren und war nicht in der Lage, einen Treffer zu erzielen. Da am kommenden Sonntag beim Hinrundenabschluss die Punkte extrem hoch hängen - man spielt beim Türk SV Pfaffenhofen auf Kunstrasen - darf man sich langsam auf eine Winterpause im Tabellenkeller einstellen.