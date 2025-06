FC Geestland sichert sich Aufstieg in die Bezirksliga Lüneburg 4

Der FC Geestland hat das Relegationsspiel zur Bezirksliga Lüneburg 4 gewonnen. Im Entscheidungsspiel auf neutralem Platz in Lamstedt setzte sich der FC mit 1:0 gegen den FSV Bliedersdorf-Nottensdorf durch und steigt damit nach drei Jahren in der Kreisliga wieder in die Bezirksliga auf.

Das entscheidende Tor fiel in der 77. Minute. Nach einem Foul an Gianluca Tulke im Strafraum verwandelte der Gefoulte den fälligen Elfmeter selbst zum 1:0. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, mit mehr Spielanteilen von Bliedersdorf in der ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit haben wir dem mehr entgegengesetzt und am Ende cleverer agiert“, sagte der Torschütze Tulke nach der Partie gegenüber FuPa.