– Foto: Thorben Bornhöft

FC Geestland holt den Pokal Alle Tore auf Video +++ 5:0-Sieg im Endspiel gegen den TSV Altenwalde Verlinkte Inhalte Fr.Kreispok. Cuxhaven Geestland Altenwalde

Im Endspiel um den Kreispokal besiegte der FC Geestland den TSV Altenwalde am Ende deutlich.

Im Endspiel um den Kreispokal auf der Sportanlage in Lamstedt zwischen dem TSV Altenwalde und dem FC Geestland dominierte der FCG klar mit einem 5:0-Sieg. Lara-Sophie Duetsch brachte den Favoriten in der 29. Minute in Führung. Nach der Halbzeitpause drehte der ehemalige Oberligist dann richtig auf: Nur wenige Minuten nach der Halbzeit erhöhte Duetsch auf 2:0 und setzte in der 61. Minute sogar auf 3:0 nach. Christin Görse und Sophia Katt sorgten für den 5:0-Endstand.