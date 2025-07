FC Geestland: Erfahrung und Jugend für die Bezirksliga

Vor wenigen Wochen gewann der FC Geestland das Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den Stader Vertreter FSV Bliedersdorf/Nottensdorf. Am Montag bat Trainer Michael Cordts zum Trainingsauftakt und hier zeigten sich auch die Neuzugänge des FCG.

Für Stabilität soll Oliver Cordts sorgen. Nach zwei Jahren beim Bremenligisten ESC Geestemünde kehrt Cordts zurück zum FC. „Ich freue mich, wieder zu Hause zu kicken und bin motiviert, mit der Mannschaft eine gute Rolle in der Bezirksliga zu spielen“, so der 30-Jährige.

Philipp Kück kommt mit der Erfahrung aus 26 Bezirksligaspielen für die Reserve des Heeslinger SC. Der großgewachsene Abwehrspieler wurde in der Jugend auch vom JFV Bremerhaven ausgebildet „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Geestland und kann es kaum abwarten mit der Mannschaft in der Bezirksliga anzugreifen.“

Mit Mauritz Niemann wechselt ein weiterer junger Spieler vom FC Hagen/Uthlede zum FC. In der Jugend kickte Niemann für den TV Langen in der Niedersachsenliga und stand danach für die Leher TS in der Bremen-Liga auf dem Platz. „Ich hab richtig Bock auf die Zeit mit der Truppe mit einer super Mentalität, weshalb ich mich auch für den FCG entschieden habe. Ich freu mich drauf, gemeinsam was in der kommenden Saison zu reißen“, freut sich der Neuzugang auf die anstehende Serie.

Sören Fülle lief in der Vorsaison noch in der Kreisliga für den TV Langen auf. Auch er hat zuvor schon beim Leher TS gekickt. „Ich habe mich für den FCG entschieden, weil mich die Mannschaft sportlich überzeugt hat. Nach dem ersten Kennenlernen war klar: Hier passt alles – das Team ist wie eine Familie. Mein Ziel ist es, mit Spaß Fußball zu spielen und mit der Mannschaft die Bezirksliga zu halten“, berichtet der 21-Jährige.

Auf der Torhüterposition ist Kevin Blum zuhause. Er spielte mit Oliver Cordts zusammen beim ESC Geestemünde. „Ausschlaggebend für meine Entscheidung war das starke Teamgefühl – schon nach der ersten Trainingseinheit hatte ich das Gefühl, längst Teil der Mannschaft zu sein. Neben dem Menschlichen passt für mich auch die sportliche Perspektive: Ich möchte mich fußballerisch gut ins Team einfinden und meinen Teil zum Erfolg beitragen“, sagt der Neuzugang.



Coach Michael Cordts sieht sich mit den Neuzugängen gut aufgestellt: „Mit Olli Cordts wird ein alter Bekannter auf und neben den Platz direkt Verantwortung übernehmen. Jeremy Lehmkuhl wird unser Offensivspiel variabler machen und für ordentlich Tempo sorgen. Freude bereiten wird uns ebenfalls Mauritz Niemann im Mittelfeld. Ein feiner Linksfuss mit ordentlich Dynamik in Richtung gegnerischem Tor. Philipp Kück hat bereits letzte Saison bei Heeslingen II in der Bezirksliga gezeigt, dass er eine wichtige Rolle in der Innenverteidigung einnehmen kann. Mit Kevin Blum erhalten wir einen neuen Torwart, der sich bereits in den vergangenen Wochen prima in der Mannschaft eingebracht hat. Sören Fülle kommt vom TV Langen und wird versuchen, sich einen Platz in der Defensive zu erkämpfen.“

Auch Teammanager Tobias Rother schaut optimistisch in die nähere Zukunft: „Prespektivisch haben wir schon in diesem Sommer einen kleinen Umbruh in unserem Kader vollzogen, indem wir größtenteils junge, aber auch gleichzeitig erfahrene Spieler mit Vergangenheit in höherklassigen Teams zu uns lotsen konnten. Die Neuzugänge ergänzen unseren Kader perfekt und darüber hinaus haben sie sich schon super in unsere Gemeinschaft integriert, was uns für die kommende Spielzeit sehr positiv stimmt. Des Weiteren wollen wir auch Jugendspielern, die aus unserem Einzugsgebiet kommen, die Möglichkeit geben, bei uns die ersten Schritte im Herrenfußball zu gehen.“

Zu diesen Jugendspielern gehören Julian Bredehöft und Jasko Kück. Beide werden die Vorbereitung beim FCG absolvieren, um an den Herrenbereich herangeführt zu werden. Spielen werden sie in der U19 des JFV Biber.

Nicht mehr ganz nah am Geschehen wird Matthias Daum sein. Der zweite Vorsitzende und eines der Gründungsmitglieder des Vereins scheidet im August aus seinem Amt aus. Den FC begleitete der 39-Jährige in den letzten Jahren auch als Teammanager und Koordinator des Herrenspielbetriebs. Daum konnte zum Abschluss seiner Tätigkeit noch die Rückkehrer in die Bezirksliga feiern und bleibt dem FC emotional auch weiter verbunden: „Wir sind top aufgestellt und ich blicke sehr zuversichtlich in die Zukunft: die neuen sportlich Verantwortlichen machen einen sehr guten Job und haben eine absolut konkurrenzfähige Truppe zusammengestellt. Ich freue mich, die Mannschaft und ihre Entwicklung weiter zu beobachten.“

Die Anhänger können die neuformierte Mannschaft ab dem 4. Juli auf der Kührstedter Sportwoche erstmals in Augenschein nehmen. Zur Kührstedter Sportwoche: KLICK

Im Bezirkspokal trifft der FC Geestland am 20. Juli auf den FC Oste/Oldendorf.