FC Geestland bündelt Kräfte für neue Liga

Der FC Geestland wird mit seiner zweiten Mannschaft nun doch in der 1. Kreisklasse starten und dafür hat der Verein seine Kräfte gebündelt.

Die 3. Herren verpasste den Aufstieg und wurde hinter dem TSV Wehden II Vizemeister in der 2. Kreisklasse. Doch auch die Kicker der 3. Herren dürfen künftig eine Liga höher ihr Können beweisen, denn die beiden Mannschaften bündeln ihre Kräfte und werden als FC Geestland II in der neuen eingleisigen 1. Kreisklasse antreten. Somit stehen zwar auch längere Auswärtsfahrten an, aber eben auch sportlich interessante Gegner. Neben längeren Reisen zum TSV Altenbruch, Rot-Weiss Cuxhaven II oder zum FC Basbeck-Osten, warten auch spannende Partien gegen den TV Langen, Beverstedt und gegen den Rivalen der Vorsaison TSV Wehden II.

3. Herren startet in der 3. Kreisklasse



Die dritte Mannschaft hat einige Abgänge zu verkraften. Ihr bester Torschütze der abgelaufenen Saison, Luca von Ahn, wechselt zur SG FAW in die Kreisliga und viele Spieler müssen berufsbedingt zur kommenden Saison kürzertreten oder hängen ihre Fußballschuhe komplett an den Nagel. So entstand die Idee aus den beiden Mannschaften ein starkes Team für die 1. Kreisklasse zu formen. Tobias Lenz und Benjamin Salm werden die neu zusammengestellte Mannschaft coachen und Andre Bredehöft als Co-Trainer fungieren. Der Spielort wird Köhlen sein.

Eine 3. Herren wird es zukünftig trotzdem geben. Diese startet als 9er Mannschaft in der 3. Kreisklasse und soll auch für Spieler, die länger verletzt waren oder urlaubs- und berufsbedingt länger nicht trainieren konnten, dafür dienen um Spielpraxis zu sammeln.

Die 4. Mannschaft, die zuletzt in der 3. Kreisklasse Süd antrat, tritt künftig in der 3. Kreisklasse Nord an.