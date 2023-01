FC Garmisch-Partenkirchen: Oberhausener Florian Heringer auf bestem Weg in die Landesliga Trainer im Höhenflug

Oberhausen – Corona stattete der Familie einen Besuch ab, dann war da natürlich das spannende und letztlich auch erfolgreiche Jahresfinale mit dem 1:0-Erfolg im Spitzenspiel der Bezirksliga Süd gegen den Landkreiskontrahenten TSV Murnau. Und ausgerechnet zu Beginn der Winterpause befiel den passionierten Fußballtrainer ein nicht ganz alltäglicher Infekt, der die Einnahme von Antibiotika anabdingbar machte.

Dann aber durften sich die Heringers auf Weihnachten und ein paar freie Wochen freuen, ohne den ansonsten üblichen Schwerpunkt auf den Fußball. „Einfach die Seele baumeln lassen“, betont der junge Familienvater. Zeit für diejenigen haben, die während der Saison zurückstecken müssen: Ehefrau Verena und die im vergangenen Jahr geborene Tochter. Ohne das Verständnis der Gattin ließe sich der Zweitjob nicht bewerkstelligen. „Sie hat die meiste Arbeit, hält mir super den Rücken frei“, sagt Heringer. „Aber sie wusste auch, worauf sie sich einlässt.“ Eltern und Schwiegereltern, die Heringer in eine „intakte Familie“ einschließt, wohnen ebenfalls nur einen Katzensprung entfernt.

Florian Heringer (Trainer des FC Garmisch-Partenkirchen): „Man ist wesentlich mehr angebunden“

Nur so lassen sich Hauptberuf und Trainerdasein verknüpfen. Letzteres ist inzwischen in Garmisch-Partenkirchen ungleich aufwändiger, als der 38-Jährige das von seinen ersten Trainerstationen in Oberhausen und Peißenberg kannte. Das fängt mit der Distanz vom Wohnort zur Sportstätte an. Hinzu kommt, dass Bezirksligisten für gewöhnlich drei Mal wöchentlich ihre Übungseinheiten absolvieren – erst recht, wenn das große Ziel „Landesliga“ greifbar nahe ist. Dienstfahrten zu Auswärtsspielen sind im Regelfall länger, aber auch zuhause finden sich allerlei Betätigungsfelder. Schließlich wird ein Großteil der Begegnungen auf diesem Niveau gefilmt, wodurch sich die Möglichkeit bietet, künftige Opponenten vorab zu dechiffrieren. „Man ist wesentlich mehr angebunden“, stellt Heringer fest.

Vom Interesse der Werdenfelser im vergangenen Winter war der Anhänger des TSV 1860 München schon etwas überrascht. „Die Tabellensituation in Peißenberg hat nicht unbedingt für mich gesprochen“, blickt er auf den Abstiegskampf in der Kreisliga mit seinem Ex-Klub zurück. Doch in Garmisch-Partenkirchen suchte man nach acht Jahren unter Christoph Saller einen jungen, unverbrauchten Trainer mit neuen Ideen und Impulsen. Heringers aktive Zeit im Nachwuchs der Münchner Löwen und bei der SpVgg Unterhaching sowie die Stationen im Herrenbereich bei Schwaben Augsburg, Starnberg und Grünwald waren fraglos Teil der Expertise, die der 1. FC bei seinem Trainercasting erstellte. Nach einigen Gesprächen mit FC-Sportvorstand Arne Albl war Heringer von der Sache überzeugt. Ein wenig spielte die Tatsache mit hinein, dass mit Maximilian Heringer und Lukas Kunzendorf zwei Spieler ebenfalls aus Oberhausen stammen. So wusste der Coach, worauf er sich einließ, und der Fahrtaufwand ließ sich aufteilen.