FC Garmisch-Partenkirchen: Heringer erwartet hartes Stück Arbeit und warnt vor Jona Lehr Einige Veränderungen im 1. FC-Kader

Der Tabellenführer der Bezirksliga Süd startet mit einem Derby in die Rückrunde. Der BCF Wolfratshausen kommt am Samstag an den Gröben.

Ein Durchmarsch von A bis Z ist in dieser Spielklasse nicht umsetzbar. Zu stark und ausgeglichen ist das Spitzenquartett. Deswegen entscheiden Kleinigkeiten. Zuletzt gegen Penzberg setzte es Gegentore nach Eckball respektive Gegenstoß. Darüber hinaus wurde trotz ausreichender Möglichkeiten der Lucky-Punch verpasst. Heringers Forderungen daher: „Wieder dominanter auftreten, effizienter vor dem Tor werden und Standards besser verteidigen.“ Letzteres gilt gegen die Wolfratshauser besonders. Denn mit Jona Lehr, Timon Hummel und Musti Kantar stehen Bayernliga-erprobte Kopfballspezialisten im Kader. Zuvorderst Lehr dürfe man auch in anderen Spielsituationen „so wenig Raum wie möglich“ lassen. Heringer adelt den 32-jährigen Badener als „einen der besten Offensivspieler der Liga“. Der BCF verdichte das Mittelfeld geschickt, um dann auf den Umschaltmoment zu lauern.

FC Garmsich-Partenkirchen: Torjäger Moritz Müller fehlt gesperrt gegen BCF Wolfratshausen

Beim FC hat Heringer derweil die Rotationsmaschine angeworfen. Julian Bittner rückt anstelle von Majid Al-Khafaji auf die zweite Halbposition hinter Stoßstürmer Selvedin Mesanovic. Dieses Mal also nicht Bittner oder Mesanovic – sondern beide. Macht Sinn, da Mesanovic als Vertreter von Moritz Müller – er muss gesperrt noch eine Partie pausieren – zu gefallen wusste. „Er hat sich gut entwickelt und gegen Penzberg ein gutes Spiel gemacht“, stellt der Trainer fest. Kevin Hock ersetzt Julian Ademi auf der rechten Außenbahn, und für die Abwehrreihe hat sich Heringer die Dienste eines Ehemaligen gesichert.

Dominik Schubert trainierte diese Woche mit der Mannschaft und steht für den Eventualfall parat. Heringer erklärt den Schritt mit zuletzt „wenig Wechselmöglichkeiten in der Defensive“. Zur Erinnerung: Mit Jakob Jörg und Florian Langenegger fallen zwei potenzielle Stammkräfte weiterhin wegen einer Verletzung aus. Nach Routinier Stefan Durr als offensive Alternative in der Vorwoche, jetzt also Schubert in der Defensive. Heringer findet’s gut. „Ich hoffe, er bleibt bis zum Ende des Jahres dabei.“ (OLIVER RABUSER)