FC Furtwangen ist noch besser, noch griffiger, noch erfolgreicher

Langsam, aber sich nimmt die Tabelle Konturen an. Selbstverständlich hat die Rangliste nach nur fünf Spieltagen noch eingeschränkte Aussagekraft, aber es zeichnen sich doch erste Entwicklungen ab, die von Dauer sein dürften. Eine davon betrifft den FC Furtwangen. Die Mannschaft hat alle ihre Partien gewonnen und steht auf Rang zwei. Vor ihr thront nur noch der Landesliga-Absteiger FC Gutmadingen dank des besseren Torverhältnisses. 22 Treffer haben die Furtwanger bis dato erzielt und nur deren fünf kassiert. Auch bei den Torjägern deutet sich ein Zweikampf zwischen diesen beiden Vereinen ab. Hier führt Gutmadingens unverwüstlicher Manuel Huber mit acht Treffern, dicht gefolgt von Furtwangens Florian Kaltenbach und Ali Sari vom VfB Villingen mit jeweils sieben Buden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.