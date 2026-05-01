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FC Furtwangen auf Vizemeisterkurs
Geisingens neuer Spielertrainer Claudius Hirt holt den ersten Sieg.
In der Fußball-Bezirksliga festigt der FC Furtwangen mit einem Sieg gegen die SG Eintracht Neukirch-Gütenbach Rang zwei. Geisingens neuer Spielertrainer Claudius Hirt holt den ersten Sieg.
Der FV Tennenbronn und der FC Löffingen trennten sich 1:1 (0:0). Das Duell der beiden Tabellennachbarn endete am Mittwochabend mit einer gerechten Punkteteilung. Die 150 Zuschauer in Tennenbronn sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit. Die beste Möglichkeit hatte Tennenbronn, als ein Gästespieler den Ball gerade noch auf der Torlinie klären konnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.