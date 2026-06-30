FC Fürth will oben angreifen

Schon die abgelaufene Saison bot dem FC Fürth reichlich Grund zum Jubeln. 2026/27 will die Elf von Trainer Ralf Ripperger aber noch einmal eine Schippe drauflegen. Archivfoto: Dagmar Jährling

Fürth. Bis Mitte Mai durfte der FC Fürth vom zweiten Aufstieg in Folge träumen. Den souveränen Kreisoberliga-Meister des Vorjahres trennten nach 31 Spieltagen nur vier Punkte von Relegationsplatz zwei. Aus den letzten drei Spielen holte die Elf von Trainer Ralf Ripperger dann aber nur noch drei Punkte, zum Rundenabschluss setzte es bei der TS Ober-Roden gar eine 0:6-Klatsche.

Platz zwei sicherte sich schließlich der VfR Fehlheim mit deutlichem Vorsprung. In der Aufstiegsrunde setzten die „Rasenspieler“ ihren Lauf fort – und stiegen in die Verbandsliga Süd auf.

Die Fürther wiederum beendeten die Saison als drittbestes Team des Fußballkreises Bergstraße – hinter Verbandsliga-Meister SV Unter-Flockenbach und besagten Fehlheimern, aber vor der TSV Auerbach, der FSG Riedrode und dem Lokalrivalen SV Fürth. Eine Position, auf die die Verantwortlichen um Sportvorstand Marco Knapp stolz sind, die 2026/27 aber auch bestätigt werden soll. Mindestens. Nicht umsonst haben Knapp und Co. den Kader nun noch einmal aufgerüstet.

Mit Kim Naas (SG Wald-Michelbach) und Florian Butscher (Fortuna Heddesheim) kommen zwei absolute Hochkaräter. Joel Adamek spielte für den SV Unter-Flockenbach in der Hessenliga, der frühere Wald-Michelbacher Fabian Marx war zuletzt für den Oberligisten Arminia Ludwigshafen am Ball. Auch Nils Eckstein (SV Fürth) bringt mindestens gehobenes Gruppenliga-Niveau mit. Vom Lokalrivalen kommt überdies Marvin Jöst.

Die hochveranlagten Talente Lennart Bauer (U19 St. Stephan Griesheim), Tim Pister (U19 TSG 1862/09 Weinheim) sowie Julius Knapp (U19 VfR Mannheim) wollen derweil in Fürth den Sprung in den Seniorenfußball schaffen. Komplettiert wird der neue Kader, der bereits am Dienstag in die Vorbereitung startet, durch Torhüter Janic Dzwoniarek (SV Rohrbach), der auch schon 40 Gruppenliga-Spiele absolviert hat.

Kaum verwunderlich angesichts dieser Personalien, dass der FC von dem einen oder anderen Kontrahenten bereits zum Titelfavoriten erklärt wurde. Doch ganz so einfach sei die Sache nicht, betont Marco Knapp. „Klar, sind wir Sportler und haben gewisse Ambitionen. Und selbstverständlich wollen wir oben angreifen und um den Aufstieg mitspielen. Aber die Konkurrenz ist enorm, wenn man nur auf Viktoria Griesheim, Auerbach, Dersim Rüsselsheim oder die TS Ober-Roden schaut, die uns ja zum Saisonfinale die Grenzen aufgezeigt hat.“ Im Klartext heißt das: Die Rolle des Topfavoriten reicht man in Fürth gerne weiter, ein gehöriges Wörtchen mitreden wollen Knapp, Ripperger und Co. aber allemal.

Im Gegenzug hat der FC Fürth „erhebliche Qualität“ verloren

Die Transfer-Offensive habe ohnehin gute Gründe, fügt der Sportvorstand hinzu: „Wir haben gemerkt, dass wir einige Ausfälle in der vergangenen Saison nicht kompensieren konnten und dadurch wichtige Punkte liegen gelassen haben. Mit jetzt 22 Feldspielern und drei Torhütern stehen wir deutlich besser da. Qualitativ und quantitativ. Außerdem ist es uns gelungen, den Kader zu verjüngen.“ Nicht zu vergessen sei überdies, dass mit Jan Gebhardt (Karriereende), Jusef Nerabi, Fisnik Jaija (ASV Fußgönheim) und Kristof Deriy (ISC Fürth) auch „erhebliche Qualität“ verloren gegangen sei. Zudem stehe Dominik Knauer (Syndesmosebandriss) wohl erst in der zweiten Saisonhälfte wieder zur Verfügung.

Insbesondere der Abgang des Kapitäns kam überraschend, war Nerabi doch auch für die kommende Runde eingeplant. „Bei einem internen Thema sind wir aber einfach auf keinen gemeinsamen Nenner mehr gekommen“, sagt Knapp, der zugleich konstatiert: „Wir sind Jusef unfassbar dankbar für das, was er in den vergangenen sieben Jahren für den Verein geleistet hat.“ 171 Spiele hatte Nerabi in dieser Zeit für den FC absolviert, gemeinsam wurden zwei Aufstiege sowie 2025 auch die KOL-Meisterschaft gefeiert.

Spendenaktion für Ingo Dörsam bringt „deutlich fünfstelligen Betrag“

Fest eingeplant hatten die Fürther auch Ingo Dörsam, der nach seinem schweren Arbeitsunfall Mitte Mai nun aber querschnittsgelähmt ist. Gemeinsam mit Dörsams früheren Vereinen SV Lörzenbach und SG Wald-Michelbach hat der FC in der vergangenen Woche eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Dörsam und dessen Familie finanziell zu unterstützen.

Nach nur wenigen Tagen sei bereits „ein deutlich fünfstelliger Betrag“ zusammengekommen, berichtet Knapp. „Die Resonanz ist gigantisch und ebbt nicht ab.“ Er dankt im gleichen Atemzug schon jetzt allen Unterstützern: „In einer Zeit, in der gefühlt jeder nur noch auf sich schaut, zeigt diese Aktion, dass Werte wie Solidarität und Nächstenliebe doch noch vorhanden sind. Und das ist einfach schön.“





