FC Fürth verlängert mit Sascha Amend

Fürth/Ober-Abtsteinach. Die Nachricht kam rechtzeitig zur Vereins-Weihnachtsfeier in der Alm und kann dort entsprechend gefeiert werden: Der FC Fürth und Zweitmannschaftstrainer Sascha Amend arbeiten über die Saison hinaus bis Sommer 2027 zusammen. Damit ist die Übungsleiterfrage für die neue Saison geklärt. Denn bereits im November hatte Ralf Ripperger, Trainer der Gruppenliga-Auswahl, dem FCF seine Zusage bis Ende der Runde 27/28 gegeben. „Wir setzen weiter auf Kontinuität“, sagt Marco Knapp von der sportlichen Leitung der Rot-Weißen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Unter Amends Leitung habe sich die Mannschaft positiv weiterentwickelt, und diese Entwicklung solle weiter vorangetrieben werden. Derzeit steht die Gruppenliga-Reserve auf Platz neun in der B-Liga. Knapp präszisiert: „Nach dem Wegfall von wichtigen Stützen aus der Aufstiegssaison konnte unter Saschas Leitung konsequent der Zusammenhalt gestärkt werden, das Team kompensierte im Kollektiv die individuellen Stärken der Abgänge, sodass man sich auf Anhieb in der Liga etablieren konnte.“Amend kam vor Rundenbeginn zum FC, nachdem er acht Jahre bei Eintracht Wald-Michelbach in der Verantwortung stand.