FC Fürth mag keine Hilfe leisten

Bergstraße. In der Kreisoberliga steigt am Sonntag, 15 Uhr, das Fürther Derby. Meister FC empfängt Aufsteiger SV Lörzenbach. Das Team von Trainer Ralf Ripperger will den Fuß nicht vom Gas nehmen und Nachbarschaftshilfe leisten. Vorstandsmitglied Markus Knapp macht klar: „Trainer und Spieler haben sich fest vorgenommen, die restlichen vier Spiele zu gewinnen. Wir wollen keine Geschenke verteilen.“ Dennoch weist Knapp auf die besondere Beziehung mit dem SV Lörzenbach hin: „Das ist ein Kooperationspartner von uns. Wir haben eine gute Zusammenarbeit in der Jugend.“

Der Rückstand des FC Ober-Abtsteinach ans rettende Ufer ist auf fünf Zähler angewachsen. Das Team von Trainer Jan Schörling ist zum Siegen verdammt, die Partie beim Viertletzten SSG Einhausen (25 Zähler) am Sonntag, 15 Uhr, somit ein Sechs-Punkte-Spiel. „Wir brauchen einfach mal ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft spielt nicht schlecht, belohnt sich aber eben nicht“, sagt Schörling. Personell sieht es wieder besser aus, was den Coach zuversichtlich stimmt, dass endlich ein Erfolgserlebnis gelingt.

KSG Mitlechtern ist wieder unten dabei

Nach fünf Niederlagen in Serie ist die KSG Mitlechtern doch noch einmal in den Abstiegskampf geraten. Der Vorsprung auf den Drittletzten SG Reichenbach ist bis auf sechs Punkte zusammengeschrumpft. „Wir müssen uns jetzt noch einmal zusammenreißen. Wir hatten zuletzt einfach zu viele Ausfälle und eine zu große Fluktuation“, sagt Trainer Ronny Sauer. Gegen Eintracht Bürstadt im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) will die KSG die Negativserie beenden. Doch der Gegner war in der Liga zuletzt nicht schlecht drauf. Allerdings mussten die Bürstädter am Mittwoch im Pokal eine 1:8-Niederlage gegen den SV Unter-Flockenbach hinnehmen. „Es wird sicherlich schwer, aber wir brauchen Punkte“, fordert Sauer den Heimsieg. Es wäre erst der fünfte in der laufenden Saison.

Morgen, 15:00 Uhr KSG Mitlechtern Mitlechtern SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt 15:00 PUSH