FC Fürth II setzt auf Qualität und Zusammenhalt

Der FC Fürth bereitet sich auf die kommende Spielzeit vor. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Dennis Atali, der sportliche Leiter des FC Fürth, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

"Wir sind mit der vergangenen Saison zufrieden. Wir haben unser Ziel mit dem Klassenerhalt schon recht früh erreicht und das hatte absolute Priorität. Wir wissen aber auch, dass wir grundsätzlich aufgrund einiger Ausfälle auch einige Plätze besser hätten abschneiden können. Das soll dieses Jahr besser werden. Im Großen und Ganzen haben wir aber eine sehr ordentliche Saison mit der 1b gespielt."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

"Auch hier, wie schon im Sommercheck unserer Gruppenliga Mannschaft erwähnt, werden wir weiterhin im Verein einige Stellschrauben drehen, um sowohl für die erste Mannschaft als auch für die 1b ein super Grundgerüst zu bilden. Um auch den Weg mit der Reserve weiter voranzutreiben. Hier wollen wir den nächsten Schritt gehen und die 1b etablieren. Mit Tobias Back stößt als Co-Spielertrainer ein Mann mit reichlich Erfahrung aus höheren Klassen dazu. Er wird unserem Spiel guttun."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

"Zugänge:

Marlon Zabel (FSG Bensheim)

Dominik Plößer (Fr. Crumbach)

Robin Wieland (TSV Elmshausen)

Pascal Mathias (SV/BSC Mörlenbach)

Tobias Back (Vielbrunn)

Michael Wiegand (SV Unterflockenbach)

Tom Wolpert (eigene 1. Mannschaft)

Abgänge:

Abas Chebib (ISC Fürth)

Mohamed Ali Hodroj (ISC Fürth)

Mohamed Hodroj (ISC Fürth)

Emre Gözübüyük (Ziel unbekannt)

Atakan Gözübüyük (Ziel unbekannt)"

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein und welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Wir freuen uns auf die neue Saison. Wir wissen, dass wir uns in einigen Dingen steigern können und auch in Sachen Teamgefüge gab es im letzten Jahr Luft nach oben. Ich habe aber bereits jetzt schon ein gutes Gefühl, dass wir dieses Jahr einen eingeschworenen Haufen Sonntag für Sonntag auf den Platz bekommen. Das war unser Hauptziel. Neben reichlich Qualität, haben wir sehr viel coole Typen dazubekommen. Jetzt haben wir knapp 6 Wochen Vorbereitungszeit, um uns zu finden und unsere Philosophie zu verinnerlichen."

Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?

"Wir wollen ins obere Drittel der Tabelle. Wir wissen, dass die B-Liga sehr ausgeglichen ist. Wir haben aber auch letztes Jahr schon gesehen, dass wir mit jedem Gegner mithalten konnten. Durch die Verstärkungen, die wir im Kader dazubekommen haben, ist es logisch, dass wir dieses Jahr punkte technisch besser abschneiden wollen als letztes Jahr. Wenn die Mannschaft konstant dabeibleibt und diese Einstellung beibehält, traue ich uns einen Platz unter den ersten 5 definitiv zu!"

Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?

"Ich bin jetzt seit 4 Jahren beim FC und seit 2,5 Jahren in der sportlichen Leitung aktiv. Es gibt in diesem Verein kein Stillstand. Endet das eine Projekt, startet das nächste. Deshalb macht es aber auch so unglaublich viel Spaß in diesem Verein. Es stehen einige Projekte an. Sobald dies der Fall ist, werden wir selbstverständlich darüber informieren."

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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?

Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!